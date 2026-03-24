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Varese Corsi, ripartono le lezioni di tango argentino: percorsi per tutti i livelli

Dai principianti agli avanzati, lezioni con i maestri Mazza e Taberini alle Aule e al Salone Motta. Iscrizioni aperte e una pratica gratuita per avvicinarsi al ballo

generica

Con l’arrivo della primavera, tornano i corsi di Tango Argentino di Varese Corsi: un percorso completo pensato per accompagnare ogni allievo, dai primi passi fino ai livelli più avanzati.

Le lezioni sono tenute dai maestri Santiago Victor Mazza e Maria Luisa Taberini e si svolgono presso le Aule e il Salone Motta. Un’occasione per avvicinarsi a una disciplina che unisce tecnica, musicalità e connessione.

Le iscrizioni sono aperte. Ecco tutti i corsi in partenza:

Pratica di Tango Argentino, 1 incontro gratuito domenica 19 aprile, dalle 19:00 alle 23:00. Uno spazio libero di ballo con la presenza degli insegnanti.

Tango Argentino (Principianti – 3 mesi di studio), 12 lezioni da lunedì 13 aprile, dalle 19:00 alle 20:00. 

Un corso introduttivo dedicato a chi si avvicina per la prima volta al tango argentino

Tango Argentino (Principianti 2 – 6 mesi di studio), 12 lezioni da lunedì 13 aprile, dalle 20:00 alle 21:00. 

Pensato per chi ha già acquisito le basi e desidera consolidarle, introducendo nuove figure e maggiore consapevolezza del movimento.

Tango Argentino (Intermedio – 1 anno di studio), 12 lezioni da lunedì 13 aprile, dalle 21:00 alle 22:00 e da mercoledì 8 aprile, dalle 21:00 alle 22:00. 

Un livello dedicato a chi ha già esperienza: si approfondiscono tecnica, fluidità e gestione dello spazio, lavorando sempre di più sulla connessione nella coppia.

Tango Argentino (Avanzato – 2 anni di studio), 12 lezioni da mercoledì 8 aprile, dalle 22:00 alle 23:00. 

Per chi ha già un buon livello e vuole sviluppare uno stile più personale, migliorando musicalità e interpretazione.

Tango Argentino (Avanzato 2° livello – 3 anni di studio), 12 lezioni da lunedì 13 aprile, dalle 22:00 alle 23:00. 

Un percorso evoluto che porta a una piena padronanza del linguaggio del tango, con un lavoro raffinato su dinamiche, improvvisazione ed espressività.

Per avere maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.

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Pubblicato il 24 Marzo 2026
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