Varese Corsi: yoga e pilates per la primavera 2026, tutti i corsi per il benessere del corpo

Respirazione, movimento e consapevolezza del corpo: yoga e pilates sono due discipline sempre più apprezzate per migliorare il benessere fisico e mentale.

Per la primavera 2026, Varese Corsi propone diversi corsi dedicati a livelli ed esigenze differenti: dalle pratiche più dolci e rilassanti a quelle più dinamiche, fino a corsi pensati per specifiche fasce d’età o per chi desidera ritagliarsi uno spazio di benessere durante la giornata.

Corsi di Yoga

Masterclass di yoga – Domenica 29 marzo 2026, una lezione dalle 10:00 alle 11:30 presso l’Hub di Calcinate del pesce. Un incontro speciale dedicato alla pratica dello yoga, ideale per chi desidera approfondire le tecniche di respirazione, le posture e il rilassamento in una sessione più lunga e immersiva.

Yoga over 50 – Da lunedì 30 marzo 2026, 10 lezioni il lunedì dalle 18:30 alle 19:30 presso l’Hub di Calcinate del pesce.

Un corso pensato per mantenere elasticità, mobilità e tono muscolare dopo i cinquant’anni. Le lezioni propongono esercizi adattati e progressivi per migliorare equilibrio, postura e vitalità in un ambiente accogliente e stimolante.

Yoga per tutti – Da lunedì 30 marzo 2026, 10 lezioni il lunedì dalle 19:00 alle 20:00 presso la Palestra Garibaldi e da martedì 7 aprile 2026, 10 lezioni il martedì dalle 19:00 alle 20:00 presso le Aule e Salone Motta.

Un corso adatto a chi vuole avvicinarsi allo yoga o consolidare la propria pratica. Attraverso esercizi di respirazione, posture e momenti di rilassamento si lavora su flessibilità, forza ed equilibrio, migliorando il benessere generale.

Yoga dolce in pausa pranzo – Da lunedì 13 aprile 2026, 10 lezioni il lunedì dalle 13:00 alle 14:00 presso le Aule e Salone Motta.

Una pratica dolce pensata per ritagliarsi un momento di benessere durante la pausa pranzo. Il corso aiuta a sciogliere le tensioni accumulate durante la giornata e a ritrovare concentrazione ed energia prima di tornare alle attività quotidiane.

Yoga dolce e rilassamento – Da mercoledì 15 aprile 2026, 10 lezioni il mercoledì dalle 11:30 alle 12:30 presso le Aule e Salone Motta.

Un percorso ideale per chi cerca una pratica lenta e accessibile, centrata sul respiro e sul rilascio delle tensioni. Attraverso movimenti morbidi e momenti di rilassamento guidato si favoriscono mobilità, equilibrio e benessere mentale.

Corsi di Pilates

Pilates Mat (per tutti)

Un corso di pilates adatto a tutti i livelli che lavora su postura, respirazione e rafforzamento muscolare. Attraverso esercizi a corpo libero si migliora l’equilibrio tra forza e flessibilità, favorendo benessere e consapevolezza del corpo.

Online – Da martedì 31 marzo 2026, 10 lezioni il martedì dalle 19:15 alle 20:00.

Hub di Calcinate del Pesce – Da mercoledì 1 aprile 2026, 10 lezioni il mercoledì dalle 09:00 alle 10:00 oppure da venerdì 3 aprile 2026, 10 lezioni il venerdì dalle 18:00 alle 18:45 oppure da mercoledì 8 aprile 2026, 10 lezioni il mercoledì dalle 18:00 alle 18:45.

Aule e Salone Motta – Da sabato 18 aprile 2026, 8 lezioni il sabato dalle 09:00 alle 09:45, oppure da lunedì 20 aprile, 8 lezioni il lunedì dalle 9:30 alle 10:15.

Scuola Elementare Canetta – Da giovedì 9 aprile 2026, 10 lezioni il giovedì alle ore 18:00–18:45 oppure 19:00–19:45, oppure da lunedì 20 aprile 2026, 8 lezioni il lunedì dalle 18:45 alle 19:30.

Pilates in pausa pranzo

Un appuntamento perfetto per rigenerarsi durante la pausa pranzo. Gli esercizi di pilates aiutano a sciogliere tensioni, migliorare la postura e ritrovare energia per affrontare il resto della giornata con maggiore equilibrio e vitalità.

Aule e Salone Motta – Da martedì 31 marzo 2026, 10 lezioni il martedì dalle 13:00 alle 13:45 oppure da mercoledì 1 aprile 2026, 10 lezioni il mercoledì dalle 12:45 alle 13:30 oppure da venerdì 3 aprile 2026, 10 lezioni il venerdì dalle 13:00 alle 13:45.

Hub di Calcinate del Pesce – Da mercoledì 8 aprile 2026, 10 lezioni il mercoledì dalle 13:00 alle 13:45.

Pilates Dolce – Da mercoledì 1 aprile 2026, 10 lezioni il mercoledì dalle 10:00 alle 11:00, presso l’Hub di Calcinate del Pesce.

Una versione più morbida e controllata del pilates, pensata per chi desidera allenarsi con ritmi più lenti e attenzione al benessere articolare.

Pilates Mat (avanzato) – Da mercoledì 8 aprile 2026, 10 lezioni il mercoledì dalle 10:30 alle 11:15 oppure da lunedì 20 aprile 2026, 8 lezioni il lunedì dalle 10:30 alle 11:15 presso le Aule e Salone Motta.

Un corso pensato per chi ha già esperienza con il pilates e desidera approfondire la pratica con esercizi più intensi e tecnici, mirati al rafforzamento del core e alla precisione del movimento.

Pilates Active – Da martedì 21 aprile 2026, 8 lezioni il martedì dalle 19:00 alle 19:45.

Un corso dinamico per un allenamento completo e stimolante, capace di unire i principi del Pilates tradizionale con l’efficacia di un circuito di potenziamento.

Per avere maggiori informazioni e per iscriversi ai corsi, è possibile consultare il sito di Varese Corsi.