Varese Corsi: yoga e pilates per la primavera 2026, tutti i corsi per il benessere del corpo
Dalla masterclass di yoga ai corsi di pilates per tutti i livelli, passando per le lezioni in pausa pranzo e i percorsi dedicati agli over 50: al via la nuova proposta di Varese Corsi tra Calcinate del Pesce, Motta e Canetta. Iscrizioni aperte, tutte le info
Respirazione, movimento e consapevolezza del corpo: yoga e pilates sono due discipline sempre più apprezzate per migliorare il benessere fisico e mentale.
Per la primavera 2026, Varese Corsi propone diversi corsi dedicati a livelli ed esigenze differenti: dalle pratiche più dolci e rilassanti a quelle più dinamiche, fino a corsi pensati per specifiche fasce d’età o per chi desidera ritagliarsi uno spazio di benessere durante la giornata.
Corsi di Yoga
Masterclass di yoga – Domenica 29 marzo 2026, una lezione dalle 10:00 alle 11:30 presso l’Hub di Calcinate del pesce. Un incontro speciale dedicato alla pratica dello yoga, ideale per chi desidera approfondire le tecniche di respirazione, le posture e il rilassamento in una sessione più lunga e immersiva.
Yoga over 50 – Da lunedì 30 marzo 2026, 10 lezioni il lunedì dalle 18:30 alle 19:30 presso l’Hub di Calcinate del pesce.
Un corso pensato per mantenere elasticità, mobilità e tono muscolare dopo i cinquant’anni. Le lezioni propongono esercizi adattati e progressivi per migliorare equilibrio, postura e vitalità in un ambiente accogliente e stimolante.
Yoga per tutti – Da lunedì 30 marzo 2026, 10 lezioni il lunedì dalle 19:00 alle 20:00 presso la Palestra Garibaldi e da martedì 7 aprile 2026, 10 lezioni il martedì dalle 19:00 alle 20:00 presso le Aule e Salone Motta.
Un corso adatto a chi vuole avvicinarsi allo yoga o consolidare la propria pratica. Attraverso esercizi di respirazione, posture e momenti di rilassamento si lavora su flessibilità, forza ed equilibrio, migliorando il benessere generale.
Yoga dolce in pausa pranzo – Da lunedì 13 aprile 2026, 10 lezioni il lunedì dalle 13:00 alle 14:00 presso le Aule e Salone Motta.
Una pratica dolce pensata per ritagliarsi un momento di benessere durante la pausa pranzo. Il corso aiuta a sciogliere le tensioni accumulate durante la giornata e a ritrovare concentrazione ed energia prima di tornare alle attività quotidiane.
Yoga dolce e rilassamento – Da mercoledì 15 aprile 2026, 10 lezioni il mercoledì dalle 11:30 alle 12:30 presso le Aule e Salone Motta.
Un percorso ideale per chi cerca una pratica lenta e accessibile, centrata sul respiro e sul rilascio delle tensioni. Attraverso movimenti morbidi e momenti di rilassamento guidato si favoriscono mobilità, equilibrio e benessere mentale.
Corsi di Pilates
Pilates Mat (per tutti)
Un corso di pilates adatto a tutti i livelli che lavora su postura, respirazione e rafforzamento muscolare. Attraverso esercizi a corpo libero si migliora l’equilibrio tra forza e flessibilità, favorendo benessere e consapevolezza del corpo.
Online – Da martedì 31 marzo 2026, 10 lezioni il martedì dalle 19:15 alle 20:00.
Hub di Calcinate del Pesce – Da mercoledì 1 aprile 2026, 10 lezioni il mercoledì dalle 09:00 alle 10:00 oppure da venerdì 3 aprile 2026, 10 lezioni il venerdì dalle 18:00 alle 18:45 oppure da mercoledì 8 aprile 2026, 10 lezioni il mercoledì dalle 18:00 alle 18:45.
Aule e Salone Motta – Da sabato 18 aprile 2026, 8 lezioni il sabato dalle 09:00 alle 09:45, oppure da lunedì 20 aprile, 8 lezioni il lunedì dalle 9:30 alle 10:15.
Scuola Elementare Canetta – Da giovedì 9 aprile 2026, 10 lezioni il giovedì alle ore 18:00–18:45 oppure 19:00–19:45, oppure da lunedì 20 aprile 2026, 8 lezioni il lunedì dalle 18:45 alle 19:30.
Pilates in pausa pranzo
Un appuntamento perfetto per rigenerarsi durante la pausa pranzo. Gli esercizi di pilates aiutano a sciogliere tensioni, migliorare la postura e ritrovare energia per affrontare il resto della giornata con maggiore equilibrio e vitalità.
Aule e Salone Motta – Da martedì 31 marzo 2026, 10 lezioni il martedì dalle 13:00 alle 13:45 oppure da mercoledì 1 aprile 2026, 10 lezioni il mercoledì dalle 12:45 alle 13:30 oppure da venerdì 3 aprile 2026, 10 lezioni il venerdì dalle 13:00 alle 13:45.
Hub di Calcinate del Pesce – Da mercoledì 8 aprile 2026, 10 lezioni il mercoledì dalle 13:00 alle 13:45.
Pilates Dolce – Da mercoledì 1 aprile 2026, 10 lezioni il mercoledì dalle 10:00 alle 11:00, presso l’Hub di Calcinate del Pesce.
Una versione più morbida e controllata del pilates, pensata per chi desidera allenarsi con ritmi più lenti e attenzione al benessere articolare.
Pilates Mat (avanzato) – Da mercoledì 8 aprile 2026, 10 lezioni il mercoledì dalle 10:30 alle 11:15 oppure da lunedì 20 aprile 2026, 8 lezioni il lunedì dalle 10:30 alle 11:15 presso le Aule e Salone Motta.
Un corso pensato per chi ha già esperienza con il pilates e desidera approfondire la pratica con esercizi più intensi e tecnici, mirati al rafforzamento del core e alla precisione del movimento.
Pilates Active – Da martedì 21 aprile 2026, 8 lezioni il martedì dalle 19:00 alle 19:45.
Un corso dinamico per un allenamento completo e stimolante, capace di unire i principi del Pilates tradizionale con l’efficacia di un circuito di potenziamento.
Per avere maggiori informazioni e per iscriversi ai corsi, è possibile consultare il sito di Varese Corsi.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
UnoAcaso su Nel giorno dell'Unità d'Italia, Varese chiede la medaglia d'oro
Felice su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Roby60 su Stefano Angei: "Non basta dire che va tutto bene, Varese ha problemi veri"
Bruno Paolillo su Come cambia la viabilità tra Biumo e viale Belforte a Varese
Bustocco-71 su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Felice su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.