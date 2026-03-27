Varese Cultura 2030, alle Ville Ponti parte il percorso condiviso per il sistema culturale provinciale

Prende il via la prima tappa per la costruzione del Piano Strategico per lo Sviluppo del Sistema Culturale Provinciale. La Provincia di Varese, in qualità di capofila e in stretta collaborazione con la Camera di Commercio di Varese, nell’ambito delle attività del Progetto emblematico maggiore “Varesecultura 2030” e della Fondazione Varese Welcome, dà il via al primo incontro finalizzato alla stesura del Piano.

Il percorso, sostenuto dal contributo di Fondazione Cariplo, si sviluppa grazie a una solida rete di partner istituzionali e culturali che comprende i Comuni di Busto Arsizio, Gallarate, Saronno e Varese, insieme al Museo MA*GA, Archeologistics, l’Università degli Studi dell’Insubria e Abbonamento Musei Lombardia.

Sono numerosi gli obiettivi del progetto, tra questi la volontà di superare la logica dei singoli interessi per definire una strategia comune e concreta attraverso un percorso partecipato basato sull’ascolto. Il processo accompagnerà tutto il 2026, puntando alla presentazione del Piano Strategico entro la fine dell’anno.

«Questo primo incontro rappresenta un momento fondamentale di ascolto e confronto con i soggetti del sistema culturale provinciale – evidenzia il consigliere delegato alla Cultura e al Turismo Matteo Marchesi – L’obiettivo è raccogliere idee, esperienze e proposte per costruire insieme un Piano strategico concreto, sostenibile e realmente rispondente ai bisogni del territorio».

“Varese Cultura 2030 è un progetto che abbiamo condiviso con il territorio e che oggi entra in una fase operativa decisiva – sottolinea il presidente della Provincia di Varese, Marco Magrini – Avviamo un percorso di sviluppo del sistema culturale costruito attraverso un processo partecipato, che mette al centro l’ascolto e il contributo di enti, istituzioni e realtà culturali. Solo facendo sistema possiamo rafforzare il ruolo della cultura come leva di crescita e attrattività per la nostra provincia”.

«La valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico è uno degli asset su cui Fondazione Varese Welcome intende lavorare nei prossimi anni al fianco di Provincia di Varese, capofila del progetto Varese Cultura 2030. L’organizzazione di questa giornata proprio a Ville Ponti sigilla questa unità d’intenti tra istituzioni – sottolinea Mauro Vitiello, presidente di Fondazione Varese Welcome e Camera di Commercio di Varese – che proseguirà con il coordinamento provinciale dei lavori della futura commissione cultura di Fondazione».

Il primo appuntamento di questo percorso sarà lunedì 30 marzo al 2° piano della Sala Convegni di Villa Andrea presso il Centro Congressi Ville Ponti (Piazza Litta, 2 – Varese).

Il programma

Percorso partecipativo per la costruzione di un Piano strategico del sistema culturale provinciale

Primo incontro 30 marzo 2026 / 14.00 – 18.30

14.00 – 14.30

Accoglienza partecipanti

14.30 – 14.45

Saluti istituzionali

Provincia di Varese e Camera di Commercio Varese

Marco Magrini e Mauro Vitiello

14.45 – 15.00

Presentazione del progetto VARESECULTURA 2030

Provincia di Varese – Ufficio Sviluppo Sostenibile

Paolo Landini e Maria Grazia Pirocca

15.00 – 15.20

Lo stato attuale del sistema culturale della provincia di Varese

Università degli Studi dell’Insubria

Dipartimento di Diritto, Economia e Culture – DiDEC

Roberta Minazzi e Roberta Bogni

15.20 – 15.45

Indicazioni per la costituzione dei gruppi di lavoro

Supporto tecnico Provincia di Varese

Sarah Orlandi

15.45 – 16.00

Intervallo per spostamento gruppi di lavoro verso i tavoli

16.00 – 17.15

Confronto in gruppi di lavoro

17.15 – 18.15

Restituzione dei risultati in sessione plenaria

18.15 – 18.30

Conclusione dei lavori

Provincia di Varese

Matteo Marchesi

Nota: Confermare la presenza registrandosi entro il 26 marzo.

Per motivi organizzativi è consentita la partecipazione ad un solo referente per soggetto.