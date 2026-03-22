Varese – Gozzano in diretta
Giorno speciale per il Varese, che al “Franco Ossola” ospita il Gozzano nel giorno che celebra i 116 anni di calcio in città. Per la squadra di mister Ciceri un’occasione di fare festa, in campo e sugli spalti, con anche il ricordo della brutta caduta dell’andata.
Il liveblog è offerto da Confident, Finazzi Serramenti, Nicora Azzate e Camera Condominiale di Varese. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner↓. In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI)
APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA
Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.
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