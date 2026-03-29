Varese, inaugurato il Luna Park alla Schiranna con musica e animazione “K-pop Hunter”
Taglio del nastro, spettacolo musicale e animazione hanno segnato l’apertura ufficiale del Luna Park di Varese alla Schiranna, che per oltre un mese offrirà attrazioni e iniziative per tutte le età
Il Luna Park di Varese ha riaperto i battenti alla Schiranna, riportando in città uno degli appuntamenti più attesi della primavera. Da sabato 28 marzo il grande parco divertimenti è tornato in piazzale Roma con oltre 70 attrazioni e sei punti ristoro, pronti ad accogliere visitatori di tutte le età fino a domenica 3 maggio 2026.
Inaugurazione tra musica e animazione
L’apertura ufficiale si è svolta nel pomeriggio di sabato con il tradizionale taglio del nastro alle 15. A rendere ancora più vivace l’avvio della manifestazione è stata la presenza di una crew di animatori ispirati ai K-pop Hunter, che hanno coinvolto il pubblico con gadget e momenti di intrattenimento.
Alle 16 è seguito uno show musicale all’ingresso principale, pensato per celebrare l’inizio della stagione del luna park. Durante tutta la giornata inaugurale non è mancata la mascotte Pasqualino, che ha accolto famiglie e bambini accompagnando le attività all’interno dell’area.
Un appuntamento per tutta la città
«Il Luna Park rappresenta da sempre un appuntamento molto atteso per la città – Massimiliano Uga, membro del comitato amministrativo del Luna Park – Anche quest’anno abbiamo lavorato per offrire un parco divertimenti ricco di attrazioni per tutte le età, con un’attenzione particolare all’animazione e agli eventi pensati per coinvolgere il pubblico. L’inaugurazione con i K-pop Hunter e lo spettacolo musicale è stato un momento di festa aperto a tutta la cittadinanza».
Le iniziative in programma
Nel corso delle prossime settimane sono attese nuove iniziative, in particolare in vista del periodo pasquale, con promozioni e attività dedicate ai visitatori.
Date e orari
Il Luna Park resterà aperto fino a domenica 3 maggio 2026:
giorni feriali: 15-19 e 20.30-23
prefestivi: 15-19 e 20.30-24
festivi: orario continuato 10.30-24 (salvo maltempo)
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