Varese, la mostra “Tacco Dodici” diventa itinerante: l’arte contro la violenza scende in piazza
Dopo il successo ottenuto presso la sede della Provincia di Varese la Fondazione Felicita Morandi lancia un appello alle istituzioni locali per portare il messaggio di sensibilizzazione ovunque
Il rosso dell’arte per rompere il silenzio sulla violenza di genere esce dai palazzi istituzionali e si mette in cammino tra la gente. Dopo il riscontro positivo ottenuto nella sede della Provincia di Varese, il progetto culturale «Tacco Dodici» diventa ufficialmente itinerante. La Fondazione Felicita Morandi Ets e l’autrice Elisa Martorana hanno infatti aperto le adesioni per portare l’installazione in comuni, scuole, aziende e associazioni di tutto il territorio.
Un percorso tra simbologia e consapevolezza
L’iniziativa ha appena concluso una settimana intensa di attività promosse dalla Consigliera di Parità provinciale, dal Cug e dall’Ufficio Formazione della Provincia. Il cuore del progetto risiede nel percorso emozionale guidato da Elisa Martorana, che utilizza la simbologia della scarpa e l’uso del colore rosso nella storia dell’arte come strumenti di comunicazione. Gli studenti coinvolti sono stati accompagnati in un viaggio dedicato all’empowerment femminile e alla prevenzione, imparando a riconoscere i segnali della violenza.
L’appello ai Comuni e alle scuole
L’obiettivo degli organizzatori è ora quello di trasformare ogni spazio pubblico o privato in un presidio di sensibilizzazione. Rendere la mostra itinerante significa permettere a un pubblico sempre più vasto di accostarsi a temi delicati attraverso il linguaggio universale della bellezza e della riflessione. «Il progetto “Tacco Dodici” non è solo un’esposizione – spiega Giovanna Scienza, Presidente di Fondazione Felicita Morandi Ets – ma uno strumento per imparare a chiedere aiuto».
L’arte come strumento di prevenzione
L’iniziativa punta a far conoscere il lavoro quotidiano svolto dalla Fondazione in sinergia con la Rete Antiviolenza di Varese. «Vogliamo che questa esperienza arrivi in ogni angolo della nostra provincia – sottolinea l’ideatrice Elisa Martorana – per dimostrare il potere dell’arte nel migliorare la società». La cultura, in questo contesto, non è solo estetica ma diventa una forma concreta di prevenzione sociale, offrendo ai cittadini momenti di profonda crescita culturale e civile.
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