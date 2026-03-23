Varese, la mostra “Tacco Dodici” diventa itinerante: l’arte contro la violenza scende in piazza

Il rosso dell’arte per rompere il silenzio sulla violenza di genere esce dai palazzi istituzionali e si mette in cammino tra la gente. Dopo il riscontro positivo ottenuto nella sede della Provincia di Varese, il progetto culturale «Tacco Dodici» diventa ufficialmente itinerante. La Fondazione Felicita Morandi Ets e l’autrice Elisa Martorana hanno infatti aperto le adesioni per portare l’installazione in comuni, scuole, aziende e associazioni di tutto il territorio.

Un percorso tra simbologia e consapevolezza

L’iniziativa ha appena concluso una settimana intensa di attività promosse dalla Consigliera di Parità provinciale, dal Cug e dall’Ufficio Formazione della Provincia. Il cuore del progetto risiede nel percorso emozionale guidato da Elisa Martorana, che utilizza la simbologia della scarpa e l’uso del colore rosso nella storia dell’arte come strumenti di comunicazione. Gli studenti coinvolti sono stati accompagnati in un viaggio dedicato all’empowerment femminile e alla prevenzione, imparando a riconoscere i segnali della violenza.

L’appello ai Comuni e alle scuole

L’obiettivo degli organizzatori è ora quello di trasformare ogni spazio pubblico o privato in un presidio di sensibilizzazione. Rendere la mostra itinerante significa permettere a un pubblico sempre più vasto di accostarsi a temi delicati attraverso il linguaggio universale della bellezza e della riflessione. «Il progetto “Tacco Dodici” non è solo un’esposizione – spiega Giovanna Scienza, Presidente di Fondazione Felicita Morandi Ets – ma uno strumento per imparare a chiedere aiuto».

L’arte come strumento di prevenzione

L’iniziativa punta a far conoscere il lavoro quotidiano svolto dalla Fondazione in sinergia con la Rete Antiviolenza di Varese. «Vogliamo che questa esperienza arrivi in ogni angolo della nostra provincia – sottolinea l’ideatrice Elisa Martorana – per dimostrare il potere dell’arte nel migliorare la società». La cultura, in questo contesto, non è solo estetica ma diventa una forma concreta di prevenzione sociale, offrendo ai cittadini momenti di profonda crescita culturale e civile.