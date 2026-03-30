Varese punta alla Capitale della Cultura: da Villa Andrea parte la sfida del sistema culturale provinciale

La parola chiave è ambizione. Ma accanto all’ambizione ci sono metodo, rete e visione di lungo periodo. È da qui che parte la sfida di Varese Cultura 2030, il percorso che guarda anche a un possibile traguardo di grande prestigio: costruire le basi per una futura candidatura del territorio a Capitale italiana della Cultura.

Il primo passo pubblico è andato in scena il 30 marzo 2026 al Centro congressi Ville Ponti, nella sala convegni di Villa Andrea, con il primo incontro del percorso partecipativo per la costruzione del Piano strategico del sistema culturale provinciale. In programma, secondo il calendario ufficiale, i saluti istituzionali, la presentazione del progetto, il quadro sullo stato attuale del sistema culturale varesino, i gruppi di lavoro e la restituzione finale in plenaria.

A Villa Andrea hanno preso parte oltre cento partecipanti, distribuiti in otto tavoli di lavoro, mentre diversi altri hanno seguito i lavori come uditori: un colpo d’occhio che racconta già da solo quanto il tema della costruzione di una strategia culturale condivisa sia sentito da amministratori, operatori e realtà del territorio.

Ad aprire il pomeriggio sono stati i saluti istituzionali del presidente della Provincia di Varese, Marco Magrini, e del presidente della Camera di Commercio di Varese, Mauro Vitiello, previsti dal programma dell’incontro. A introdurre il progetto sono poi stati Paolo Landini e Maria Grazia Pirocca dell’Ufficio Sviluppo Sostenibile della Provincia, mentre il quadro sullo stato attuale del sistema culturale provinciale è stato affidato all’Università degli Studi dell’Insubria, con gli interventi di Roberta Minazzi e Roberta Bogni. Le indicazioni per la costituzione dei gruppi di lavoro sono state invece curate da Sarah Orlandi, mentre la conclusione dei lavori è stata affidata a Matteo Marchesi.

Il punto politico e strategico emerso con più forza è uno: la cultura non può più essere pensata come una somma di iniziative isolate. Il progetto Varese Cultura 2030 nasce per mettere in relazione istituzioni, musei, associazioni, comuni, itinerari, paesaggio e attrattività turistica dentro una regia comune. E, soprattutto, per fare in modo che il lavoro avviato oggi non si esaurisca con la fine dei finanziamenti.

È qui che si innesta il ragionamento sulla Capitale della Cultura. Non come slogan, ma come prospettiva concreta da preparare nel tempo. L’idea emersa durante l’incontro è chiara: prima ancora di una candidatura, serve costruire un sistema culturale vero, dotato di obiettivi condivisi, strumenti di governance, capacità di monitoraggio e identità riconoscibile. In altre parole, serve un territorio che impari a presentarsi come una comunità culturale unitaria.

In questa cornice si inserisce il lavoro scientifico affidato all’Università dell’Insubria, chiamata a leggere e misurare il presente del sistema culturale varesino. Non solo una mappatura dei luoghi della cultura e del patrimonio paesaggistico, ma anche un’analisi di accessibilità, servizi, sostenibilità, digitalizzazione, reti associative e qualità dell’esperienza di visita. Una base conoscitiva che dovrà poi sostenere le scelte future: dagli itinerari culturali alla comunicazione integrata, fino al rafforzamento delle connessioni tra grandi poli e realtà locali.

Il messaggio uscito da Villa Andrea è netto: Varese non parte da zero. Il territorio dispone già di eccellenze, di eventi, di luoghi simbolici, di musei, di associazioni e di un paesaggio che può diventare parte integrante dell’offerta culturale. La sfida, ora, è trasformare queste energie in un disegno comune. Fare rete davvero, trovare un linguaggio condiviso, stabilire ruoli e priorità, valorizzare ciò che già funziona e accompagnare la crescita dei poli locali.

Per questo il forum del 30 marzo non è stato soltanto un incontro tecnico, ma l’avvio di un percorso politico e culturale più ampio. Il programma prevede infatti che questo sia solo il primo appuntamento di un cammino fatto di confronto, formazione, focus group e restituzioni pubbliche, tutto orientato alla costruzione del Piano strategico provinciale.

Se l’obiettivo finale sarà davvero quello di arrivare a una candidatura credibile, la strada è ancora lunga. Ma il senso della giornata di Ville Ponti è stato proprio questo: iniziare a costruire oggi le fondamenta di una visione capace di portare lontano Varese e il suo sistema culturale.