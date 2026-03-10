Varese si accende per il gran finale dell’Olympic Fringe Festival: due giorni di fuoco e luci

Sabato 14 e domenica 15 marzo l’ultimo atto dell’evento itinerante che ha attraversato la provincia. In programma parate musicali, acrobazie aeree e performance LED tra piazza Monte Grappa e piazza San Vittore

Dopo aver attraversato per sette weekend i centri di Saronno, Busto Arsizio, Gallarate e Luino, l’Olympic Fringe Festival si prepara per il suo spettacolare epilogo. Sabato 14 e domenica 15 marzo sarà il cuore di Varese a trasformarsi in un enorme palcoscenico a cielo aperto per celebrare la chiusura dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali attraverso l’arte di strada e il circo contemporaneo.

Il progetto, promosso da Fondazione Varese Welcome e Camera di Commercio, si congeda dal pubblico con un weekend diviso in due grandi temi simbolici: la sacralità delle origini e la visione del futuro.

Sabato 14: Il rito del fuoco

La giornata di sabato sarà dedicata a “La nascita della fiaccola”. Il centro cittadino sarà animato da performance di fuoco e micro-pirotecnica curate dal Circo Bianco, con l’obiettivo di rievocare l’energia e il coraggio dello spirito olimpico.

Le Parate: Musiche e performer attraverseranno il centro (da piazza Monte Grappa a piazza Carducci) dalle 10:30 alle 11:10 e dalle 15:30 alle 16:10.

I momenti clou: In piazza Podestà alle 11:50 il duetto rituale Zanna on Fire, seguito alle 17:00 in piazza San Vittore dall’assolo Indominus. Il gran finale di giornata sarà alle 18:10 in piazza Monte Grappa con Valkyrion, una scena corale con sette performer e una suggestiva “porta incendiaria”.

Domenica 15: Olimpiadi futuriste

Il festival si chiuderà domenica con “Il futuro delle Olimpiadi”, una riflessione creativa che unisce tecnologia, acrobazia e linguaggi contemporanei. Le fiamme lasceranno il posto a spettacolari giochi di luce e giocoleria LED.

Parata luminosa: Trampolieri e strutture gonfiabili percorreranno Corso Matteotti (10:30 e 15:30).

Le isole sceniche: Da non perdere la performance Cristal in piazza Podestà (11:30) e Reflexa in piazza San Vittore (16:50), dove il verticalismo incontrerà l’estetica futuristica.

L’ultimo atto: Alle 18:10 in piazza Monte Grappa andrà in scena Luminia: un’installazione a forma di fiore luminoso attorno alla quale i performer daranno vita a una scena poetica di acrobatica aerea.

Un bilancio per il territorio

L’iniziativa si conferma come un esperimento riuscito di animazione urbana volto a rafforzare l’attrattività della provincia. «Un viaggio culturale pensato per unire comunità e spirito olimpico – spiegano gli organizzatori – trasformando le piazze in luoghi di partecipazione e meraviglia». Per il pubblico sarà possibile passeggiare tra le diverse “isole sceniche”, riscoprendo la dimensione spontanea dello spettacolo di strada.

Tutte le informazioni e il programma dettagliato sono disponibili sul sito ufficiale www.varesedoyoulake.it.