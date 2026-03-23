Varese si accorda per la pace: al Salone Estense il concerto solidale per Medici Senza Frontiere

La musica come strumento di ascolto, la solidarietà come gesto concreto. Dopo il successo dello scorso anno, torna a Varese il “Concerto per la Pace”, un appuntamento che trasforma le note in aiuti umanitari. L’evento, presentato ufficialmente a Palazzo Estense, si terrà domenica 29 marzo alle ore 18:00 presso il suggestivo Salone Estense.

Un progetto che diventa tradizione

Nata da un’intuizione della consigliera comunale Helin Yildiz, l’iniziativa si è consolidata come un progetto istituzionale stabile. «L’anno scorso la città ha risposto in maniera solida — ha spiegato Yildiz durante la presentazione — a dimostrazione che Varese può essere un punto di riferimento per l’impegno civile». Un impegno che quest’anno assume una dimensione nazionale grazie alla partecipazione della vicepresidente di Medici Senza Frontiere (MSF) Italia, Elda Maggio.

Il programma: tra Beethoven e i Beatles

Sotto la direzione del Maestro Stefano Nigro, l’ensemble Società Cameristica Minium — un’orchestra “in miniatura” di undici elementi — accompagnerà un solista d’eccezione: Danilo Rossi, storica prima viola del Teatro alla Scala.

Il programma musicale propone un percorso simbolico:

Ludwig van Beethoven: Ouverture Egmont op. 84, inno alla libertà contro l’oppressore.

Franz Schubert: Sonata Arpeggione, proposta in una trascrizione inedita per viola e orchestra curata dallo stesso Nigro.

Omaggi contemporanei: due composizioni di Stefano Nigro, una Rapsodia su un tema di Bach e una riflessione sonora che cela tra le righe il celebre tema di Somewhere Over the Rainbow.

La pace è un gesto concreto

Il concerto è a ingresso gratuito con offerta libera. L’intero ricavato sarà devoluto al Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere, l’organizzazione che opera nelle zone di guerra garantendo cure neutrali e indipendenti. «Curiamo tutti, senza distinzione tra aggredito e aggressore — ha ricordato il volontario MSF Giancarlo Monici — perché chiunque ha necessità deve essere assistito».

«La pace non è un concetto astratto, ma consapevolezza e responsabilità», ha ribadito la consigliera Yildiz, ricordando che nella prima edizione furono raccolti quasi 1.800 euro. Un traguardo che la città di Varese punta a superare, confermando quella “boccata d’ossigeno” culturale e umana auspicata dall’assessore Laforgia.

Info utili

Quando: Domenica 29 marzo 2026, ore 18:00.

Dove: Salone Estense, Via Sacco 5, Varese.

Ingresso: Libero con donazione consigliata per MSF.