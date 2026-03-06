Varese: sosta, amichevole e poi le ultime otto fatiche

Come da consuetudine, il calendario di Serie D a marzo si ferma per lasciare spazio alla Rappresentativa impegnata al Trofeo di Viareggio. Ma il Varese non si ferma e sabato 7 marzo – al mattino – affronterà un’amichevole in casa dello Scanzorosciate, formazione del Girone B. Dopo la vittoria con il Vado, Bruzzone e compagni devono cercare continuità in vista di un finale di stagione in crescendo. Anche per questo motivo il test nella Bergamasca servirà a mister Andrea Ciceri per preparare al meglio il finale di stagione, con le ultime otto fatiche da affrontare.

La prima sarà la trasferta ad Asti (domenica 15 marzo) contro una squadra in cerca di punti salvezza. Seguirà la sfida casalinga al Gozzano (domenica 22) prima del viaggio a Sanremo di sabato 28 marzo, un anticipo in vista della “classica” gara del giovedì prima di Pasqua che vedrà i biancorossi opposti alla Valenzana “Franco Ossola” giovedì 2 aprile.

Dopo le feste pasquali il rush finale: prima la sfida esterna a Celle Varazze (12 aprile), poi doppia casalinga contro Derthona e Saluzzo (19 e 26 aprile) prima dell’ultima di campionato in casa della Lavagnese di domenica 3 maggio. Curiosamente la stagione regolare terminerà a Lavagna, proprio dove iniziò a settembre contro l’Imperia che giocò al “Riboli” per la momentanea indisponibilità dello stadio di casa.

Quale può essere l’obiettivo del Varese? Ha senso puntare ai playoff? Domande che restano sospese com la volontà di chiudere al meglio un stagione sotto tono – almeno fino a questo momento – ma dalla quale ci si aspetta di mettere basi importanti per il futuro, tra rinnovi e altre risposte che ci si aspetta anche da fuori il campo. E anche per questo i ragionamenti legati allo stadio “Franco Ossola” e – in maniera minore – al centro sportivo di Viggiù, serviranno a delineare una prospettiva che, si spera, possa portare a una prossima stagione di soddisfazioni.