Varese tra stelle, laghi e bus: il viaggio onirico di Natascia Menegatti diventa un video
L’artista varesina firma un’opera visionaria che trasforma il trasporto pubblico in un «portale» verso le bellezze della provincia. Dalla Badia di Ganna all’Osservatorio, un racconto poetico tra arte, moda e natura
Cosa succede se un pullman di linea si trasforma in un portale magico capace di collegare il cielo stellato del Campo dei Fiori con il silenzio spirituale della Badia di Ganna? È questa la suggestione al centro di «Varese tra le stelle e i laghi», l’ultimo progetto video dell’artista Natascia Menegatti, realizzato con la collaborazione di Autolinee Varesine.
L’opera non è un semplice video promozionale, ma una narrazione onirica che intreccia la bellezza autentica del Varesotto con il linguaggio dell’arte contemporanea, della moda e del costume.
Il pullman come metafora di scoperta
Al centro del racconto troviamo una donna impegnata in un viaggio che attraversa scenari reali e immaginari. In questo contesto, l’autobus messo a disposizione da Autolinee Varesine perde la sua funzione puramente meccanica per diventare un elemento simbolico: un mezzo di trasformazione interiore che invita a riscoprire il territorio non solo come turisti, ma come residenti capaci di meravigliarsi ancora delle proprie radici.
«Il video racconta la mia terra come luogo dell’anima», spiega Natascia Menegatti. «È un omaggio alle eccellenze della nostra provincia, un invito a vivere il paesaggio come un’esperienza intima e profonda».
Dall’astronomia alla spiritualità
Il viaggio parte da un luogo iconico: l’Osservatorio Astronomico del Campo dei Fiori. Da qui, la protagonista si muove tra i laghi e i boschi, toccando vette di spiritualità e arte alla Badia di Ganna. Lungo il percorso, il contatto con la natura innesca una vera e propria metamorfosi che l’artista ha voluto rappresentare visivamente attraverso i costumi da lei stessa realizzati e riflessi di opere digitali contemporanee.
Un legame con la comunità
Per Autolinee Varesine, la partecipazione al progetto rappresenta un modo per rinnovare il legame con la comunità locale. L’idea è quella di valorizzare il trasporto pubblico come strumento quotidiano di connessione: non solo un modo per andare da un punto A a un punto B, ma un’opportunità per scoprire le eccellenze culturali e paesaggistiche che rendono Varese un distretto unico.
Il video è già disponibile su YouTube e promette di far osservare il nostro territorio, come suggerisce l’autrice, «non solo con gli occhi, ma con lo spirito».
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