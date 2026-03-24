Varese, tre giorni per il futuro della sanità: il bilancio degli Stati Generali dell’Economia della Salute

Si è chiusa con oltre 100 relatori e migliaia di contenuti prodotti la prima edizione degli Stati Generali dell’Economia della Salute, andati in scena dal 19 al 21 marzo 2026 alle Ville Ponti di Varese. Tre giornate di confronto che hanno riunito istituzioni, mondo accademico, imprese e operatori sanitari per discutere il futuro del Servizio sanitario nazionale.

L’evento si è configurato come uno dei principali momenti di riflessione a livello nazionale sul sistema salute. «Ci sono momenti in cui il sistema smette di essere frammentato e inizia a ragionare come un’unica architettura» – spiegano gli organizzatori – «gli Stati Generali hanno rappresentato uno di questi momenti»

Tre giorni tra politica, innovazione e territorio

Nel corso della tre giorni si sono alternati interventi di ministri, presidenti di Regione, assessori e rappresentanti delle istituzioni, insieme a esperti e aziende del settore. Al centro del dibattito temi chiave come la sostenibilità del sistema sanitario, l’innovazione tecnologica e il rafforzamento della sanità territoriale.

Dalla prima giornata è emersa la necessità di intervenire su prevenzione, accesso ai servizi e semplificazione burocratica. Nella seconda, più tecnica e politica, il confronto si è concentrato sulla riorganizzazione del sistema e sul ruolo dell’integrazione tra pubblico e privato.