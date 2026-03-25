Varese verso Sanremo: terzo posto alla portata, ma serve limitare le amnesie

Come finirà il campionato del Varese? Se i biancorossi nell’ultimo periodo non sono riusciti a trovare continuità tra alti, bassi e amnesie, anche le altre contendenti non stanno facendo di meglio. E così, a sei giornate dalla fine del campionato, la lotta per il terzo posto vede raggruppate quattro squadre in tre punti.

Dietro a Ligorna e Vado, che si giocheranno fino all’ultimo la promozione in Serie C, la Biellese ha saputo cogliere le occasioni per prendersi la terza piazza a quota 49 punti. Dietro ai lanieri, appaiate a 48 ci sono Sestri Levante e Chisola, mentre il Varese è in scia a 46 punti, mangiandosi le mani per quei due punti persi contro il Gozzano domenica.

L’obiettivo terzo posto resta quindi alla portata per la squadra di mister Andrea Ciceri, ma per provare ad avere le ambizioni di servirà limitare le amnesie. I due gol subiti contro il Gozzano sono esempi perfetti di come due disattenzioni possano costare caro e far perdere punti in classifica.

Lo abbiamo già scritto e lo ripetiamo: il terzo posto non è solo una questione di playoff, anzi. Come ripetuto più volte, gli spareggi non portano a promozioni o premi particolari, ma per una squadra come il Varese e per i suoi protagonisti, il piazzamento finale di classifica potrebbe significare meritarsi la conferma per il prossimo anno.

CLASSIFICA: Ligorna 63; Vado 62; Biellese 49; Chisola, Sestri Levante 48; Varese 46; Saluzzo 41; Sanremese 38; Imperia, Valenzana 35; Cairese 33; Derthona 32; Gozzano 30; Club Milano 29; Celle Varazze 28; Lavagnese, Asti 26; NovaRomentin (-1) 20.