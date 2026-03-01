Varesina con la pareggite acuta, a Pavia finisce 1-1

La Varesina conquista l’ennesimo pareggio, il quarto consecutivo, nella trasferta di Pavia. Al “Fortunati” le Fenici vanno sotto già al 7′, grazie al bel gol di Cominetti. Per tutto il primo tempo, la squadra di Spilli fatica a rendersi pericolosa a parte un tiro di Costantino dopo pochi secondi. Nel secondo tempo i rossoblù riescono a rimettere le cose a posto con un gran gol di Arcopinto al 3′ e nel corso della ripresa vanno vicini al sorpasso con Valisena, fermato dal palo, e con un tiro di Sassi deviato dalla difesa di casa. Questo pareggio non serve a nessuna delle due squadre che salgono a 24 punti, guadagnando un punto sulla retrocessione diretta, sorte che ad oggi toccherebbe comunque alla terzultima per via del distacco di 9 punti dalla Real Calepina, oggi vittoriosa contro la Virtus Ciserano Bergamo. Invece la quartultima si giocherebbe il playout con il Breno, sconfitto dallo Scanzorosciate.

Fischio d’inizio

Il Pavia scende in campo con un 4-3-1-2 con Cincilla tra i pali, i quattro difensori sono Ghiringhelli, Sbardella, Biagioni e Pandullo; in mezzo ci sono Itraloni, Monza e Maglione; In avanti Odalo e Cominetti, supportati dall’ex di turno Poesio. La Varesina inizia con il 3-4-3 con Maddalon tra i pali, davanti a lui Cavalli, Tassani e Alari; a centrocampo ci sono Miconi, Andreoli, Gulintti e Vaz. In avanti il tridente composto da Arcopinto, Costantino e Manicone.

Primo tempo

Primo squillo della gara della Varesina dopo una manciata di secondi: Vaz imbuca per Costantino, che calcia da posizione defilata e impegna subito il portiere ospite Cincilla. Al 7’ arriva il gol del vantaggio del Pavia: Cominetti gira in porta il pallone proveniente dalla fascia destra dai piedi di Monza e firma l’1-0. Al 10’ punizione di Arcopinto, terminata alta di poco. Al 12’ errore di Andreoli sulla pressione di Poesio: l’attaccante conquista palla e calcia dal limite dell’area, ma Maddalon blocca. Al 23’ incursione di Pandullo dalla destra, con il pallone che termina sull’esterno della rete dopo una deviazione. Al 37’ Monza fa la sponda per Maglione, che calcia di prima da fuori area, impegnando Maddalon, bravo a distendersi sulla sinistra e respingere. Al primo dei 2 minuti di recupero arriva un cross pericoloso di Bassanini per Poesio, che però non riesce a intervenire. La traiettoria mette comunque in difficoltà Maddalon, che alla fine blocca in due tempi. I primi 45 minuti si chiudono con il Pavia avanti 1-0.

Secondo tempo

La Varesina torna in campo con decisione e al 3’ trova il gol del pareggio con una grande conclusione dalla distanza di Arcopinto. All’8’ tentativo di Costantino, che prova la girata in area di rigore, ma non riesce a trovare la porta. Al 17’ colpo di testa di Ghiringhelli, che non inquadra lo specchio da una posizione comunque complicata. Al 20’ tiro pericoloso di Monza dalla distanza, che termina alto di poco. Al 26’ grande occasione per la squadra di Spilli: Valisena batte un calcio di punizione dalla sinistra, il pallone rimbalza in area e si schianta sul palo alla sinistra di Cincilla. Al 29’ ci prova ancora Ghiringhelli con un colpo di testa su calcio di punizione, attaccando il primo palo, ma il pallone termina ancora alto sopra la traversa. Al 37’ occasione per Costantino, che raccoglie una respinta della difesa su un precedente tiro di Valisena e calcia di destro, ma il pallone termina alto sopra la traversa. Al secondo minuto di recupero Sassi si ritrova il pallone in area e calcia, ma non trova lo specchio della porta anche grazie a una deviazione di un difensore avversario. Sul calcio d’angolo seguente, colpo di testa di Costantino, debole e facile preda di Cincilla. Al termine dei 4 minuti di recupero si chiude la sfida sul punteggio di 1-1.

Pavia-Varesina 1-1 (1-0)

Marcatori: pt 8’ Cominetti (P), st 3’ Arcopinto (V)

PAVIA (3-5-1-1): Cincilla; Ghiringhelli, Sbardella, Biagioni; Pandullo, Itraloni, Maglione, Monza (27’ st Cecchi), Bassanini; Poesio (39’ st Orlando); Cominetti (24’ st Odalo). A disposizione: Bifulco, Nucera, Pirotta, Ghiozzi, Polizzi, Curulla, Orlando. All.: Filippini

VARESINA (3-4-1-2): Maddalon; Tassani, Alari, Cavalli (1’ st Baud Banaga); Miconi (45’ st Vitiello), Andreoli (1’ st Valisena), Gulinatti, Vaz; Arcopinto (37’ st Sassi); Costantino, Manicone (14’ st Sainz Maza). A disposizione: Lorenzi, Testa, Martinoia, Franzoni. All.: Spilli

ARBITRO El Ella di Milano (Colitti / Cattaneo)

Ammoniti Valisena, Sainz Maza, Micconi (V), Sbardella

Note: Terreno di gioco in buone condizioni. Circa 300 spettatori. Angoli: 6-2 Recupero: 2’ + 4’

RISULTATI 26ma GIORNATA – GIRONE B SERIE D

Caldiero – Oltrepò 2-4, Casatese – Brusaporto 1-1, CASTELLANZESE – VOGHERESE 1-0, Chievo – Sondrio 1-0, Leon – Villa Valle 1-2, Milan Futuro – Caratese 1-1, PAVIA – VARESINA 1-1, Scanzorosciate – Breno 3-0, Virtus CBG – Real Calepina 0-2.

CLASSIFICA

Caratese 53, Casatese, Villa Valle e Chievo 43, Milan Futuro e Brusaporto 42, Leon 39, Oltrepò (-3) 37, Virtus CGB e Scanzorosciate 36, Caldiero e CASTELLANZESE 35, Real Calepina 33, Breno 29, VARESINA e Pavia 24, Sondrio 19, Vogherese (-6) 8.