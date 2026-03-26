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Gallarate/Malpensa

Vasto incendio boschivo tra Gallarate e Casorate Sempione: si valuta l’intervento aereo

In azione anche la squadra dell'antincendio boschivo. Una giornata già segnata dal vento e dai roghi: il terzo incendio nel varesotto nel pomeriggio di giovedì 26 marzo

L'incendio tra Corgeno e Vergiate

Un nuovo e vasto incendio boschivo si è sviluppato nel pomeriggio di giovedì 26 marzo, a partire dalle ore 16, nella zona compresa tra Gallarate e Casorate Sempione.

Le fiamme che hanno intaccato il sottobosco, alimentate dal forte vento che sta spazzando l’intera provincia di Varese — con allerta arancione in vigore per la giornata — stanno impegnando i soccorritori in condizioni particolarmente difficili.

Sul posto sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco, che hanno faticato a raggiungere il fronte delle fiamme a causa dell’impervia conformazione del territorio. In supporto è entrata in azione anche la squadra dell’antincendio boschivo (AIB). Viste le dimensioni e la difficoltà di accesso, si sta valutando anche un intervento aereo per contrastare il rogo dall’alto.

Non è la prima emergenza della giornata sul territorio provinciale. Già dalla mattina, in uno scenario reso critico dall’allerta arancione per vento forte, si erano sviluppati altri due incendi: uno boschivo tra Vergiate e Corgeno, dove le fiamme hanno interessato cinque ettari di sottobosco nei pressi della zona industriale, e uno in una corte di Cuasso al Monte, dove quattro abitazioni hanno visto i propri tetti raggiunti dalle fiamme prima che i vigili del fuoco riuscissero a circoscrivere il rogo.

La situazione sull’incendio tra Gallarate e Casorate Sempione è ancora in evoluzione. Seguiranno aggiornamenti.

Cinque ettari di bosco in fumo tra Vergiate e Corgeno

Incendio a Cuasso al Monte, quattro tetti in fiamme in una corte: intervento dei vigili del fuoco complicato dal vento

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Pubblicato il 26 Marzo 2026
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