Venegono Superiore, arrivano i nuovi servizi a domicilio per verde e ingombranti
Dal 1° aprile AGESP introduce il ritiro porta a porta su prenotazione. L'obiettivo è potenziare la differenziata, che in paese ha già raggiunto il 79,58%
Novità in vista per la gestione dei rifiuti a Venegono Superiore. A partire da domani, mercoledì 1° aprile, il gestore AGESP Ambiente attiverà due nuovi servizi dedicati alle utenze domestiche: il ritiro a domicilio del verde (sfalci e potature) e quello dei rifiuti ingombranti.
L’iniziativa punta a semplificare il conferimento di materiali voluminosi o pesanti, migliorando ulteriormente i numeri di una raccolta differenziata che sul territorio comunale si attesta già su livelli d’eccellenza, pari al 79,58%. Entrambe le prestazioni saranno fornite su richiesta e a pagamento.
Ritiro del verde: 24 passaggi all’anno
Il servizio per la raccolta di sfalci e potature è rivolto esclusivamente alle utenze domestiche singole (sono esclusi i condomini). Il calendario prevede un totale di 24 ritiri annui distribuiti tra aprile e marzo.
Per aderire, i cittadini devono compilare il modulo disponibile sul sito www.agesp.it e inviarlo all’indirizzo email raccolta.verde@agesp.it. Sulla pagina web del gestore sono indicati nel dettaglio i costi e le modalità operative della prestazione.
Rifiuti ingombranti: come prenotare
Per quanto riguarda i rifiuti di grandi dimensioni (superiori ai 50 cm per lato, come divani, armadi o elettrodomestici), la procedura prevede un iter specifico:
Contatto: inviare una mail a igiene.ambientale@agesp.it o chiamare il numero verde 800.439.040.
Dettagli: indicare i propri recapiti e, se possibile, allegare foto o descrizioni del materiale.
Preventivo: a seguito di un sopralluogo o di una valutazione tecnica, verrà emesso un preventivo.
Ritiro: una volta effettuato il pagamento anticipato, l’utente dovrà esporre il materiale a bordo strada nel giorno e nell’orario concordati con l’azienda.
Informazioni utili
Per chiarimenti e supporto, il Servizio Clienti Igiene Ambientale è a disposizione al numero verde 800.439.040 dal lunedì al venerdì (8.30-19.00) e il sabato mattina (8.30-12.30). Tutti i moduli e i dettagli tecnici sono consultabili sul portale ufficiale di AGESP.
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