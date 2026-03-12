Venti pazienti all’Open Day dell’ospedale di Gallarate dedicato alla psoriasi

All’ospedale di Gallarate una giornata dedicata alla psoriasi per informare, orientare e offrire una prima valutazione specialistica ai pazienti. Si è svolto mercoledì 11 marzo l’Open Day organizzato dall’ambulatorio dermatologico, che ha registrato una buona partecipazione e confermato l’importanza di iniziative di sensibilizzazione su questa patologia cronica della pelle.

All’iniziativa hanno preso parte circa venti pazienti, che si erano prenotati nei giorni precedenti tramite email. Durante la giornata hanno potuto incontrare gli specialisti, ricevere informazioni sulla malattia e sottoporsi a una valutazione clinica per capire meglio le possibili opzioni terapeutiche.

«L’Open Day si è rivelato un momento molto positivo di incontro e confronto – spiega la dottoressa Giacalone –. I pazienti hanno accolto con entusiasmo l’opportunità di ricevere una valutazione specialistica e approfondire gli aspetti legati alla gestione della psoriasi, dimostrando grande interesse verso il tema».

Nel corso delle visite sono emersi anche alcuni casi di psoriasi in forma severa, che richiedono un approccio terapeutico più strutturato. A questi pazienti è stata proposta la presa in carico presso l’ambulatorio dedicato alla psoriasi dell’ospedale di Gallarate, dove potranno iniziare un percorso di cura e follow-up con personale specializzato.

In altri casi, invece, la valutazione dermatologica ha permesso di individuare possibili comorbidità associate alla malattia, in particolare il sospetto di artrite psoriasica. Per questi pazienti è stato consigliato un approfondimento con visita reumatologica, necessario per confermare la diagnosi e impostare tempestivamente il trattamento più adeguato.

L’Open Day si è quindi confermato un’importante occasione non solo di informazione ma anche di prevenzione e presa in carico precoce, rafforzando il rapporto tra pazienti e strutture sanitarie e promuovendo un approccio sempre più multidisciplinare nella gestione della psoriasi.