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Vento fino a 120 orari nel Varesotto, decine di interventi dei vigili del fuoco

Raffiche violentissime nella serata di mercoledì e nella notte: piante cadute fra Valcuvia e Luinese. Ad Angera grosso incendio di una casa

I danni del vento in provincia di Varese

È stata una notte di forte maltempo quella tra mercoledì e giovedì in provincia di Varese, colpita da raffiche di vento fortissime, specialmente a ridosso dei rilievi

Secondo i dati delle centraline del Centro Geofisico Prealpino, le raffiche hanno toccato i 120 km/h al Campo dei Fiori e superato gli 80 km/h anche in città a Varese, causando numerosi disagi e interventi di emergenza.

Tra gli episodi più significativi, una ventina di interventi dei soccorsi, concentrati in particolare nelle zone di Montegrino Valtravaglia, Cuveglio e Masciago Primo per tagli di grosse piante rovinate a terra spezzate dal vento. Intorno alle 7 i vigili del fuoco sono stai chiamati per il taglio di alcune piante lungo la strada provinciale 45 tra Castello Cabiaglio e Orino, intervento resosi necessario per garantire la sicurezza della circolazione.

Nella tarda serata di mercoledì, inolre, per cause ancora al vaglio, si è sviluppato un incendio al tetto di un’abitazione ad Angera. L’allarme è scattato intorno alle 23.30 e ha richiesto l’intervento di almeno cinque mezzi dei vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio.

Il forte vento era previsto dalla protezione civile tanto che il Comune di Varese ha disposto, per l’intera durata dell’allerta, il divieto di sostare nei parchi e sotto le piante.

Nella serata di mercoledì si è inoltre verificata una forte grandinata nella zona del Tradatese.
(foto archivio)

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Pubblicato il 26 Marzo 2026
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