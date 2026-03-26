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Vento forte a Calcinate: vola il materasso del salto in alto, recuperato in via Valle Luna

L'episodio curioso (e potenzialmente costoso) è avvenuto durante l'ondata di maltempo. La grossa protezione è stata sollevata dalle raffiche finendo fuori dal centro sportivo. Sul posto i tecnici del Comune e l'Atletica Varese

Vento forte a Calcinate, vola il materasso del salto in alto

Le forti raffiche di vento che hanno sferzato la città nelle ultime ore non hanno risparmiato il centro sportivo di Calcinate degli Origoni. A farne le spese, in modo decisamente insolito, è stata l’attrezzatura dedicata all’atletica leggera: un grosso materasso per il salto in alto è stato letteralmente sollevato dal vento, volando per diverse centinaia di metri.

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La struttura, nonostante il peso considerevole, è stata trascinata via dalla furia degli elementi, superando le recinzioni del campo di gara. Il materasso ha terminato la sua corsa sulla riva all’esterno del centro sportivo, proprio a ridosso della via Valle Luna, la direttrice che dal lago sale verso il quartiere di Masnago.

Le operazioni di recupero

Non appena l’accaduto è stato segnalato, si sono messi subito all’opera gli addetti dell’Atletica Varese insieme al personale del Comune di Varese. Grazie all’ausilio di un camioncino, la squadra è riuscita a recuperare il prezioso oggetto e a riportarlo all’interno della struttura.
C’è apprensione per l’integrità del materiale: si tratta infatti di un’attrezzatura professionale dal valore di svariate migliaia di euro. La speranza dei dirigenti sportivi è che l’impatto e lo sfregamento durante il volo non abbiano causato squarci o danni irreparabili.

Il bilancio nei prossimi giorni

L’episodio resta l’immagine simbolo della forza del vento in quella zona, capace di trasformare un oggetto pesante e ingombrante in una vela. Solo nelle prossime ore, una volta terminata l’allerta meteo, i tecnici potranno effettuare un sopralluogo completo per valutare eventuali altri danni alle strutture del centro sportivo dove, quotidianamente, si allenano i talenti dell’atletica bosina.

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Pubblicato il 26 Marzo 2026
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