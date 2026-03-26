Vento forte a Calcinate: vola il materasso del salto in alto, recuperato in via Valle Luna

Le forti raffiche di vento che hanno sferzato la città nelle ultime ore non hanno risparmiato il centro sportivo di Calcinate degli Origoni. A farne le spese, in modo decisamente insolito, è stata l’attrezzatura dedicata all’atletica leggera: un grosso materasso per il salto in alto è stato letteralmente sollevato dal vento, volando per diverse centinaia di metri.

Galleria fotografica Vento forte a Calcinate, vola il materasso del salto in alto 3 di 3

La struttura, nonostante il peso considerevole, è stata trascinata via dalla furia degli elementi, superando le recinzioni del campo di gara. Il materasso ha terminato la sua corsa sulla riva all’esterno del centro sportivo, proprio a ridosso della via Valle Luna, la direttrice che dal lago sale verso il quartiere di Masnago.

Le operazioni di recupero

Non appena l’accaduto è stato segnalato, si sono messi subito all’opera gli addetti dell’Atletica Varese insieme al personale del Comune di Varese. Grazie all’ausilio di un camioncino, la squadra è riuscita a recuperare il prezioso oggetto e a riportarlo all’interno della struttura.

C’è apprensione per l’integrità del materiale: si tratta infatti di un’attrezzatura professionale dal valore di svariate migliaia di euro. La speranza dei dirigenti sportivi è che l’impatto e lo sfregamento durante il volo non abbiano causato squarci o danni irreparabili.

Il bilancio nei prossimi giorni

L’episodio resta l’immagine simbolo della forza del vento in quella zona, capace di trasformare un oggetto pesante e ingombrante in una vela. Solo nelle prossime ore, una volta terminata l’allerta meteo, i tecnici potranno effettuare un sopralluogo completo per valutare eventuali altri danni alle strutture del centro sportivo dove, quotidianamente, si allenano i talenti dell’atletica bosina.