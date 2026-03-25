Vento forte, arriva l’allerta meteo per raffiche. Il Comune di Varese chiude i parchi

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia ha emesso un’allerta di protezione civile arancione che pone il territorio di Varese in stato di grande attenzione. Un veloce fronte di aria fredda, in arrivo dalle Alpi, porterà sulla nostra provincia un brusco peggioramento delle condizioni meteo, caratterizzato da venti molto forti.

L’evoluzione dell’allerta: codice arancione da giovedì mattina

Secondo il documento regionale, la criticità per Vento Forte nella zona Laghi e Prealpi Varesine inizierà a partire dalle ore 6 di domani, giovedì 26 marzo, quando scatterà ufficialmente il Codice Arancione (criticità moderata), che resterà in vigore fino alle 21 della stessa giornata.

Le previsioni indicano raffiche di vento particolarmente intense. Se in pianura i valori medi si attesteranno tra i 60 e gli 80 km/h, sui settori prealpini occidentali – che includono il Varesotto – si potrebbero toccare punte massime anche più alte.

Le misure di sicurezza del Comune di Varese

Il Comune di Varese, in via precauzionale e per garantire la pubblica incolumità, ha disposto misure restrittive per tutta la giornata di giovedì 26 marzo: Chiusura dei parchi: Sarà vietato frequentare e sostare all’interno di parchi e giardini pubblici per l’intera durata dell’allerta. Si raccomanda caldamente di non sostare nei pressi di alberature a causa del rischio di caduta rami o sradicamenti.

La cittadinanza è invitata a prestare prudenza, specialmente in presenza di raffiche superiori ai 50 km/h che possono rendere instabili veicoli telonati o ciclomotori.