Vento forte in arrivo su Varese e Lombardia, Arpa prevede raffiche fino a 70 km/h
Il fenomeno interesserà diversi settori della regione compresi quelli prealpini con un progressivo aumento della ventilazione tra mercoledì e venerdì e possibili disagi nelle zone più esposte
Vento in rinforzo su tutta la Lombardia a partire da mercoledì 25 marzo. È quanto segnala Arpa Lombardia, che prevede l’arrivo di un fronte freddo dalle Alpi in grado di portare un’intensificazione della ventilazione anche con caratteristiche favoniche, quindi secche.
Il quadro meteorologico sarà influenzato anche dalla formazione di un minimo di bassa pressione sull’Italia settentrionale nella giornata di giovedì 26 marzo. Il sistema si sposterà poi verso l’Adriatico e successivamente sui Balcani entro venerdì 27, mantenendo condizioni di vento sostenuto anche sulla Lombardia.
Venti in aumento già da mercoledì
Nel dettaglio, già dal pomeriggio di mercoledì si registreranno venti moderati o forti da sud-ovest sull’Appennino e sulla fascia meridionale della pianura. Dalla sera, la ventilazione è prevista in intensificazione anche sui settori alpini, prealpini e sulla pianura nord-occidentale. I venti ruoteranno progressivamente dai quadranti settentrionali o occidentali, assumendo caratteristiche favoniche.
Raffiche fino a 70 chilometri orari
Secondo le previsioni, nelle aree più esposte della pianura e nelle valli occidentali si attendono venti medi tra i 30 e i 40 chilometri orari, con raffiche che potranno raggiungere i 70 chilometri orari. Una situazione che potrebbe portare disagi soprattutto nelle zone più aperte e in quota, dove il vento sarà più intenso.
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