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Vento forte nel Varesotto, ancora raffiche fino a 100 km/h , temperature sotto zero al Campo dei Fiori

Il Centro Geofisico Prealpino: nuovi dati confermano una lunga serie di eventi intensi. Superare i 120 km/h non è frequente ma è già accaduto dieci volte in poco più di trent’anni

Il vento che soffia via Luino avvolta nella tempesta

Ancora vento forte sul Varesotto. Nella mattinata di oggi, venerdì, le centraline del Centro Geofisico Prealpino hanno registrato raffiche fino a 100 chilometri orari al Campo dei Fiori, dove la temperatura è scesa a quasi due gradi sotto lo zero.

Dati che si inseriscono in un quadro più ampio di eventi intensi monitorati negli ultimi oltre trent’anni. Gli anemometri attivi dal 1992 tra Varese e l’osservatorio del Campo dei Fiori (1226 metri) mostrano come le raffiche più violente possano raggiungere valori estremi: il record assoluto resta quello del 28 marzo 1995 con 135 km/h, seguito dai 131 km/h registrati il 26 marzo 2026 e dai 130 km/h del novembre 2004.

Superare i 120 km/h non è frequente ma è già accaduto dieci volte in poco più di trent’anni, mentre raffiche oltre i 100 km/h si verificano mediamente ogni pochi mesi.

Anche in città a Varese si registrano valori significativi, pur con differenze legate alla posizione delle centraline. Il record più recente risale proprio al 26 marzo 2026 con 88,7 km/h, mentre negli anni precedenti si segnalano picchi superiori agli 80 km/h. In centro, sul tetto di Palazzo Estense, le velocità risultano generalmente inferiori, anche se nel luglio 2024 si è toccato il massimo storico di 79,1 km/h durante un violento temporale.

Particolarmente esposta alle raffiche è anche l’area di Bodio, dove la presenza del lago favorisce l’intensificazione dei venti da Nord: negli ultimi dieci anni si sono superati i 100 km/h in dodici giornate, con un picco di 117 km/h nel maggio 2024. Episodi significativi anche sul lago di Varese, come quello del luglio 2021 alla Schiranna con raffiche fino a 118 km/h.

Un quadro che conferma come il territorio varesino sia frequentemente interessato da fenomeni di vento intenso, con valori che richiedono attenzione soprattutto per i possibili effetti su sicurezza e viabilità.
(foo Franco Aresi)

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Pubblicato il 27 Marzo 2026
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