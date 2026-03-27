Vento forte nel Varesotto, ancora raffiche fino a 100 km/h , temperature sotto zero al Campo dei Fiori
Il Centro Geofisico Prealpino: nuovi dati confermano una lunga serie di eventi intensi. Superare i 120 km/h non è frequente ma è già accaduto dieci volte in poco più di trent’anni
Ancora vento forte sul Varesotto. Nella mattinata di oggi, venerdì, le centraline del Centro Geofisico Prealpino hanno registrato raffiche fino a 100 chilometri orari al Campo dei Fiori, dove la temperatura è scesa a quasi due gradi sotto lo zero.
Dati che si inseriscono in un quadro più ampio di eventi intensi monitorati negli ultimi oltre trent’anni. Gli anemometri attivi dal 1992 tra Varese e l’osservatorio del Campo dei Fiori (1226 metri) mostrano come le raffiche più violente possano raggiungere valori estremi: il record assoluto resta quello del 28 marzo 1995 con 135 km/h, seguito dai 131 km/h registrati il 26 marzo 2026 e dai 130 km/h del novembre 2004.
Superare i 120 km/h non è frequente ma è già accaduto dieci volte in poco più di trent’anni, mentre raffiche oltre i 100 km/h si verificano mediamente ogni pochi mesi.
Anche in città a Varese si registrano valori significativi, pur con differenze legate alla posizione delle centraline. Il record più recente risale proprio al 26 marzo 2026 con 88,7 km/h, mentre negli anni precedenti si segnalano picchi superiori agli 80 km/h. In centro, sul tetto di Palazzo Estense, le velocità risultano generalmente inferiori, anche se nel luglio 2024 si è toccato il massimo storico di 79,1 km/h durante un violento temporale.
Particolarmente esposta alle raffiche è anche l’area di Bodio, dove la presenza del lago favorisce l’intensificazione dei venti da Nord: negli ultimi dieci anni si sono superati i 100 km/h in dodici giornate, con un picco di 117 km/h nel maggio 2024. Episodi significativi anche sul lago di Varese, come quello del luglio 2021 alla Schiranna con raffiche fino a 118 km/h.
Un quadro che conferma come il territorio varesino sia frequentemente interessato da fenomeni di vento intenso, con valori che richiedono attenzione soprattutto per i possibili effetti su sicurezza e viabilità.
(foo Franco Aresi)
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