Verbania, gli studenti del Cobianchi in finale nazionale al Green Game

A conquistare il pass per la Finale Nazionale sono state le classi 1^C LSA e 1^C CB del Cobianchi, che rappresenteranno la provincia del VCO nell’atto conclusivo del progetto

Anche l’I.I.S. “L. Cobianchi” di Verbania Intra ha partecipato al Green Game, il progetto educativo dedicato ai temi del riciclo e della sostenibilità ambientale che coinvolge scuole secondarie di secondo grado in tutta Italia.

Durante le attività formative gli studenti degli istituti del Verbano-Cusio-Ossola hanno preso parte alle lezioni interattive con grande partecipazione, ottenendo risultati significativi. A conquistare il pass per la Finale Nazionale sono state le classi 1^C LSA e 1^C CB del Cobianchi, che rappresenteranno la provincia del VCO nell’atto conclusivo del progetto.

L’istituto verbanese conferma così il proprio impegno nella promozione di una cultura della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente, valorizzando percorsi educativi capaci di coinvolgere attivamente le nuove generazioni e di formare cittadini più consapevoli.

Il Green Game è promosso dai consorzi nazionali Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il progetto punta a diffondere la cultura del riciclo attraverso un approccio didattico basato su interattività, tecnologia e competizione, con il supporto degli esperti formatori dell’agenzia Peaktime, produttrice del format.

Le attività si svolgono in modo dinamico e partecipativo: al termine delle lezioni gli studenti si mettono alla prova con quiz e sfide sui temi affrontati, lavorando in squadra e consolidando le conoscenze acquisite.

Per l’edizione 2026 il progetto ha coinvolto centinaia di scuole su tutto il territorio nazionale attraverso due modalità: Green Game Digital, rivolto agli istituti superiori di tutta Italia, e Green Game in presenza, dedicato alle scuole della Sardegna.

La Finale Nazionale del Green Game si terrà il 31 marzo al Palatiziano di Roma. Per informazioni è possibile consultare il sito www.greengame.it e i canali social ufficiali del progetto.

Pubblicato il 11 Marzo 2026
