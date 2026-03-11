Verbania, gli studenti del Cobianchi in finale nazionale al Green Game

Anche l’I.I.S. “L. Cobianchi” di Verbania Intra ha partecipato al Green Game, il progetto educativo dedicato ai temi del riciclo e della sostenibilità ambientale che coinvolge scuole secondarie di secondo grado in tutta Italia.

Durante le attività formative gli studenti degli istituti del Verbano-Cusio-Ossola hanno preso parte alle lezioni interattive con grande partecipazione, ottenendo risultati significativi. A conquistare il pass per la Finale Nazionale sono state le classi 1^C LSA e 1^C CB del Cobianchi, che rappresenteranno la provincia del VCO nell’atto conclusivo del progetto.

L’istituto verbanese conferma così il proprio impegno nella promozione di una cultura della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente, valorizzando percorsi educativi capaci di coinvolgere attivamente le nuove generazioni e di formare cittadini più consapevoli.

Il Green Game è promosso dai consorzi nazionali Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il progetto punta a diffondere la cultura del riciclo attraverso un approccio didattico basato su interattività, tecnologia e competizione, con il supporto degli esperti formatori dell’agenzia Peaktime, produttrice del format.

Le attività si svolgono in modo dinamico e partecipativo: al termine delle lezioni gli studenti si mettono alla prova con quiz e sfide sui temi affrontati, lavorando in squadra e consolidando le conoscenze acquisite.

Per l’edizione 2026 il progetto ha coinvolto centinaia di scuole su tutto il territorio nazionale attraverso due modalità: Green Game Digital, rivolto agli istituti superiori di tutta Italia, e Green Game in presenza, dedicato alle scuole della Sardegna.

La Finale Nazionale del Green Game si terrà il 31 marzo al Palatiziano di Roma. Per informazioni è possibile consultare il sito www.greengame.it e i canali social ufficiali del progetto.