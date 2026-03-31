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“Verbano in bianco e nero”: la fotografia di Sara Gorlini inaugura alla Galleria Dozzi di Castelletto sopra Ticino

Venerdì 3 aprile 2026, alle 18, la Galleria d'Arte Dozzi apre le porte al progetto fotografico di Sara Gorlini con presentazione critica di Damiano Grassi

Generico 30 Mar 2026

Venerdì 3 aprile 2026, alle 18, la Galleria d’Arte Dozzi di Castelletto sopra Ticino apre le porte a Verbano in bianco e nero, progetto fotografico di Sara Gorlini con presentazione critica di Damiano Grassi.

La mostra — sette opere allestite in vetrina — resterà visibile per l’intero mese di aprile, offrendo anche l’occasione di scoprire o riscoprire la galleria, realtà storica del territorio attiva da quasi cinquant’anni.

Al centro del progetto c’è il territorio del Lago Maggiore, restituito attraverso immagini in bianco e nero che riflettono la ricerca di Gorlini sul rapporto tra l’uomo e i luoghi. Uno sguardo lungo, paziente, orientato alla sintesi visiva: poche concessioni al decorativo, molta attenzione alla memoria e all’emozione stratificata nei paesaggi.

Sara Gorlini, nata a Busto Arsizio nel 1972, lavora in ambito socio-educativo e utilizza la fotografia come strumento di indagine interiore e collettiva. Dal 2017 porta avanti un percorso espositivo che la vede presente in numerosi contesti tra il Varesotto e il Lago Maggiore.

La Galleria d’Arte Dozzi si trova in Via Sempione 111 a Castelletto sopra Ticino. La mostra è visitabile per tutto il mese di aprile 2026.

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Pubblicato il 31 Marzo 2026
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