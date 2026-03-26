Verso la EcoRun 2026: un incontro sull’incredibile storia del maratoneta Carlo Airoldi

Un viaggio a piedi da Varese ad Atene, lungo circa 2.800 chilometri, con l’obiettivo di partecipare alla prima maratona dell’era moderna. È questa l’incredibile storia di Carlo Airoldi che sarà al centro del quarto appuntamento di “Parliamo di…”, il ciclo di incontri verso la EcoRun Varese 2026. L’evento si terrà lunedì 30 marzo alle ore 9.00 presso l’Aula Magna “Angelo Mentasti” dell’Isis Newton di Varese, un’occasione per riscoprire una figura leggendaria dello sport locale.

L’impresa di Carlo Airoldi

L’incontro, curato dal professor Francesco Adragna, docente di Scienze Motorie e Sportive, ripercorrerà l’avventura vissuta dal maratoneta nel 1896. Airoldi, spinto da una determinazione fuori dal comune, decise di raggiungere la Grecia partendo dalla propria terra, sfidando fatiche e imprevisti che ancora oggi rendono il suo racconto un esempio di coraggio e visione. Non si tratta solo di una cronaca sportiva, ma della testimonianza di come lo sport possa rappresentare un momento di profonda crescita personale e di legame con la propria comunità.

Verso la EcoRun 2026

L’iniziativa si inserisce nel percorso di avvicinamento alla EcoRun Varese 2026, la manifestazione che coniuga sport, sostenibilità e valorizzazione del territorio. Dopo i primi tre appuntamenti, l’attenzione si sposta ora sulla storia e sulle grandi imprese, cercando di trarre ispirazione dal passato per guardare al futuro degli eventi podistici cittadini. Il racconto di Airoldi serve a ricordare che la corsa non è solo competizione, ma anche scoperta del limite e passione pura.

Un incontro aperto a tutti

L’appuntamento di lunedì mattina non è riservato solo agli studenti dell’istituto di via Monte Rosa, ma è aperto a tutta la cittadinanza interessata a conoscere meglio le radici dell’atletica varesina. Sarà un momento di confronto su come i valori della fatica e della determinazione, incarnati da Airoldi alla fine dell’Ottocento, siano ancora attuali e necessari nel panorama sportivo contemporaneo.

I valori dello sport

«Continua il nostro percorso di avvicinamento – spiegano gli organizzatori – con un nuovo incontro dedicato a una figura straordinaria del nostro territorio che ancora oggi ispira chi vive lo sport come crescita personale e come impegno verso la comunità». Attraverso la voce del professor Adragna, l’impresa di Atene diventerà il punto di partenza per una riflessione più ampia sul senso della sfida sportiva.