Vestiti usati: anche a Varese il “fast fashion” manda in tilt la raccolta

Sacchi ammassati, indumenti che sbordano dai contenitori e aree trasformate in piccole discariche a cielo aperto. La fotografia scattata a Calcinate del Pesce, oggetto di una segnalazione del consigliere comunale di Forza Italia Domenico (Mimmo) Esposito, non è un caso isolato, ma il sintomo di una crisi profonda che sta travolgendo la filiera del riciclo tessile a livello europeo.

La denuncia e la pressione sui quartieri

La segnalazione di Esposito riaccende i riflettori sulla gestione dei vestiti usati: i cassonetti di Calcinate, così come molti altri in città, sono sotto pressione. «Si tratta di una quantità esorbitante di sacchi che riempiono tutte le aree circostanti», denuncia. Un problema di decoro, ma anche di sostenibilità, che Palazzo Estense sta monitorando da mesi.

La causa: il “fast fashion”

Alla radice del caos non c’è solo un problema logistico, ma un mutamento nei consumi. È l’era del fast fashion: vestiti a basso costo, di qualità scadente e con un ciclo di vita brevissimo. Si compra con facilità e ci si libera dei capi con altrettanta leggerezza, ma quegli abiti, proprio per la loro scarsa qualità, non possono essere reinseriti nel circuito del riuso. Il risultato? La filiera si intasa. Senza dimenticare il punto sull’educazione e la civiltà di chi, pur vedendo il cassonetto pieno e strabordante, si ostina a lasciare altri sacchetti e altri vestiti aumentando la pila di fianco ai cassoni gialli.

Il piano dell’assessora San Martino

«Siamo consapevoli del problema – spiega l’assessora Nicoletta San Martino (Tutela ambientale e Sostenibilità sociale) – e per questo abbiamo già riorganizzato il servizio a novembre 2025, riducendo e accorpando i cassonetti per renderli più controllabili. Oggi la cooperativa Abad ha abbandonato il settore proprio per questa crisi, e resta solo Vesti Solidale. Ho già avvisato l’impresa Sangalli di monitorare la situazione, integrando i passaggi delle cooperative che da soli non bastano più».

Riorganizzazione del servizio

Per evitare che il sistema collassi, il Comune già a novembre 2025 ha deciso di tenere fede all’impegno sociale (i proventi finanziano iniziative Caritas), ma razionalizzando i punti di raccolta: si è passati da 56 cassonetti in 39 postazioni a 35 bidoni concentrati in 19 punti strategici: «Altre città hanno sospeso il servizio, noi vogliamo mantenerlo – continua San Martino – ma chiediamo ai cittadini di collaborare: portate solo abiti ancora utilizzabili e non stracci, altrimenti il valore sociale del progetto svanisce».

I punti di raccolta attivi a Varese

I cittadini possono fare riferimento solo a queste postazioni:

Cimiteri: Rasa, Bregazzana, Sant’Ambrogio e Giubiano.

Vie cittadine: via Saffi, via della Carnaga, via Marzorati, via Appiani (scuola Pellico), via Crispi (Brunella), via Milano/Luini, via San Francesco (ACI), via Monte Generoso, via Ottorino Rossi (Bulfaretti), piazza Sant’Evasio (Bizzozero), via Quarnero/Brenta e piattaforma ecologica (Belforte), via Bossi (Bobbiate), piazzale Roma (Schiranna), via Ettore Ponti (Calcinate del Pesce).

Su VaresePulita le indicazioni su cosa gettare e cosa no nei cassonetti.

Attenzione ai divieti: è vietato conferire intimo, bandiere, abiti da lavoro o stracci. Per sensibilizzare la cittadinanza su questo tema, il Comune organizzerà il 27 marzo (pomeriggio) un incontro pubblico dedicato proprio all’impatto del fast fashion e alla corretta gestione dei rifiuti tessili.

IL RICICLO NEL TESSILE, NE ABBIAMO PARLATO A LA MATERIA DEL GIORNO