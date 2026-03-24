Via all’abbattimento dell’Ex Asl di via Bernardino Luini: a Varese è corsa contro il tempo per i fondi PNRR
Ruspe in azione per demolire l'ex sede ASL. Il Presidente Magrini: «Tempi stringati, ma ce la faremo con i moduli prefabbricati». Un investimento da 6,7 milioni di euro
Abbattere per ricostruire in tempi record. Non è solo una necessità logistica, ma una vera e propria missione per la Provincia di Varese, che ha aperto il cantiere in via Bernardino Luini con un obiettivo chiaro: non perdere i preziosi finanziamenti del PNRR.
Nella mattinata di martedì 24 marzo, lo stabile che un tempo ospitava gli uffici dell’ASL è stato ufficialmente abbattuto per fare spazio a quello che diventerà il nuovo Centro per l’Impiego cittadino.
La corsa contro il cronometro
I lavori, entrati nel vivo dopo alcuni rallentamenti burocratici e difficoltà legate allo smaltimento differenziato dei materiali, procedono ora a ritmo spedito. «I tempi sono davvero stringati, arriveremo sul filo di lana ma ce la faremo», assicura il presidente di Villa Recalcati, Marco Magrini.
Prefabbricati e design: il progetto da 4 piani
Nonostante la cartellonistica parli di “manutenzione straordinaria”, l’intervento è radicale: l’edificio precedente viene raso al suolo per essere sostituito da una struttura moderna di 4 piani. Per accelerare i tempi e garantire la consegna, si farà ricorso a moduli prefabbricati, seguendo un progetto che ricalca la facciata dell’edificio storico per snellire i passaggi autorizzativi.
Un polo unico per l’impiego
L’investimento complessivo ammonta a 6,7 milioni di euro, attinti interamente dalla dotazione PNRR della Provincia. Una volta completata l’opera, il nuovo stabile diventerà il punto di riferimento unico per il lavoro a Varese: qui verrà infatti trasferito e accorpato tutto il personale attualmente dislocato nelle sedi di via Crispi e via Daverio, garantendo spazi più ampi e funzionali per l’utenza.
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