Varese News

Varese Laghi

Via all’abbattimento dell’Ex Asl di via Bernardino Luini: a Varese è corsa contro il tempo per i fondi PNRR

Ruspe in azione per demolire l'ex sede ASL. Il Presidente Magrini: «Tempi stringati, ma ce la faremo con i moduli prefabbricati». Un investimento da 6,7 milioni di euro

Generico 23 Mar 2026

Abbattere per ricostruire in tempi record. Non è solo una necessità logistica, ma una vera e propria missione per la Provincia di Varese, che ha aperto il cantiere in via Bernardino Luini con un obiettivo chiaro: non perdere i preziosi finanziamenti del PNRR.

Nella mattinata di martedì 24 marzo, lo stabile che un tempo ospitava gli uffici dell’ASL è stato ufficialmente abbattuto per fare spazio a quello che diventerà il nuovo Centro per l’Impiego cittadino.

La corsa contro il cronometro

I lavori, entrati nel vivo dopo alcuni rallentamenti burocratici e difficoltà legate allo smaltimento differenziato dei materiali, procedono ora a ritmo spedito. «I tempi sono davvero stringati, arriveremo sul filo di lana ma ce la faremo», assicura il presidente di Villa Recalcati, Marco Magrini.

Prefabbricati e design: il progetto da 4 piani

Nonostante la cartellonistica parli di “manutenzione straordinaria”, l’intervento è radicale: l’edificio precedente viene raso al suolo per essere sostituito da una struttura moderna di 4 piani. Per accelerare i tempi e garantire la consegna, si farà ricorso a moduli prefabbricati, seguendo un progetto che ricalca la facciata dell’edificio storico per snellire i passaggi autorizzativi.

Un polo unico per l’impiego

L’investimento complessivo ammonta a 6,7 milioni di euro, attinti interamente dalla dotazione PNRR della Provincia. Una volta completata l’opera, il nuovo stabile diventerà il punto di riferimento unico per il lavoro a Varese: qui verrà infatti trasferito e accorpato tutto il personale attualmente dislocato nelle sedi di via Crispi e via Daverio, garantendo spazi più ampi e funzionali per l’utenza.

Generico 23 Mar 2026

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 24 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.