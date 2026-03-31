Vigili del Fuoco nel Varesotto: sindacati denunciano sedi fatiscenti. “Rischio amianto alla centrale”

Le organizzazioni sindacali Conapo e Fns Cisl del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco hanno lanciato un allarme sullo stato di degrado delle sedi operative della provincia di Varese. Nel mirino la Sede Centrale, il distaccamento di Busto Arsizio-Gallarate e quello di Luino: strutture che verserebbero in condizioni sempre più precarie, con ricadute dirette sulla sicurezza e sulla salute del personale.

I problemi segnalati sono sia strutturali — crepe e dissesti murari interni ed esterni — sia impiantistici, con criticità agli impianti elettrici e idraulici, serramenti deteriorati e servizi igienici inadeguati.

Il caso più allarmante, spiega la nota, riguarda la sede centrale: la copertura dell’area camerate-mensa sarebbe realizzata in amianto e soggetta a infiltrazioni d’acqua piovana, con formazione di muffe negli ambienti interni e, soprattutto, potenziale dispersione di fibre di amianto. Una situazione che i sindacati definiscono inaccettabile.

A completare il quadro, la carenza di arredi e attrezzature per il personale: dagli armadietti per i dispositivi di protezione individuale agli spazi comuni.

Il paradosso, sottolineano le sigle sindacali, è che molti immobili sono affittati da enti pubblici a canoni rilevanti, senza che i proprietari provvedano a interventi di manutenzione straordinaria adeguati.

Per questo i sindacati chiedono una ricognizione urgente di tutte le sedi del Comando, un piano strutturato di interventi e lo stanziamento di risorse straordinarie — anche attingendo ai fondi del PNRR. Le sedi dei Vigili del Fuoco, ricordano, non sono semplici luoghi di lavoro: sono spazi aperti alla cittadinanza, e come tali devono garantire sicurezza e decoro.

Le organizzazioni sindacali si dicono disponibili a collaborare per trovare soluzioni rapide ed efficaci, e chiedono un intervento concreto delle istituzioni competenti.