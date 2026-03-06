Vittorio Cosma “direttore d’orchestra” della cerimonia paralimpica all’Arena di Verona

Nella sera di venerdì 6 marzo l’Arena di Verona si accende per la cerimonia paralimpica 2026 e dietro la regia musicale di uno degli eventi più attesi c’è un nome che a Varese è ben conosciuto: Vittorio Cosma, musicista, produttore e direttore artistico che proprio nel territorio varesino ha ideato e fatto crescere il festival Microcosmi di Comerio.

Cosma è stato chiamato a curare la direzione musicale della cerimonia paralimpica (la foto sopra durante le prove), un lavoro complesso che coinvolge artisti, tecnici e professionisti provenienti da diversi paesi. «È una esperienza bellissima che permette di lavorare con team internazionali e in un contesto davvero unico – racconta Cosama -. Abbiamo iniziato a pensare a questo progetto un anno fa, e da un mese siamo all’Arena per preparare tutto».

L’obiettivo artistico della serata è chiaro: costruire uno spettacolo che celebri il valore dell’inclusione. «Ho voluto una festa dedicata all’inclusività, in tutti i suoi linguaggi – spiega – con un’interpretazione di Volare unica, capace di unire».

Il lavoro di Cosma non si è limitato alla cerimonia paralimpica. Il musicista varesino ha infatti ricoperto anche il ruolo di direttore delle parti protocollari della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, contribuendo alla costruzione di uno spettacolo musicale pensato per valorizzare la scena italiana con uno sguardo contemporaneo. Un evento che ha visto come scenografia sempre l’Arena di Verona. «Per quella occasione avevo pensato ad una celebrazione che portasse la musica italiana, ma con un’interpretazione nuova e attuale», spiega Cosma. Sul palco si sono alternati artisti come Calibro 35, Margherita Vicario e Shorty, in una proposta musicale che ha intrecciato generi diversi e linguaggi attuali.

Musicista, compositore e produttore tra i più apprezzati della scena italiana, Vittorio Cosma ha una carriera lunga e trasversale. Negli anni ha collaborato con alcuni dei nomi più importanti della musica italiana e internazionale e ha lavorato come arrangiatore, autore e direttore musicale in numerosi progetti discografici, televisivi e teatrali. Lo abbiamo spesso intervistato

È stato membro della Premiata Forneria Marconi, ha collaborato con artisti come Elio e le Storie Tese, Ivano Fossati, Fabrizio De André, Stewart Copeland e Mauro Pagani, ed è stato per molti anni direttore musicale di importanti produzioni televisive. Parallelamente ha sviluppato una forte attività come compositore per il cinema e per il teatro.

Accanto ai grandi palcoscenici nazionali e internazionali, Cosma ha sempre mantenuto un legame con il territorio varesino, dando vita nel 2012 a Microcosmi, festival musicale e culturale che negli anni ha portato a Comerio artisti di primo piano della scena italiana e internazionale.

Parallelamente agli impegni legati alle cerimonie olimpiche e paralimpiche, Cosma continua a lavorare su nuovi progetti artistici. Ha composto le musiche inedite per il film “Franco Battiato – La lunga strada” appena andato in onda sulla Rai, ha in arrivo il progetto Capital Jam e sta lavorando anche alle musiche del nuovo film “Chose Eart”.

Un percorso creativo intenso che, ancora una volta, porta il nome di un artista legato al territorio varesino su un palcoscenico internazionale.