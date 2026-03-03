“Voci e suoni”: a Luino il concorso scolastico sulle tracce di Vittorio Sereni
Aperte le iscrizioni per la seconda edizione dell'iniziativa dedicata alle classi di tutta la provincia: si può scegliere tra tre diversi tipi di elaborato
È aperta fino al 23 marzo l’iscrizione alla seconda edizione di “Un percorso di lettura e scrittura sulle tracce di Vittorio Sereni”, concorso che ha il proprio cuore pulsante a Luino ed è rivolto alle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Varese per l’anno scolastico 2025/2026.
Dopo il percorso formativo per i docenti, che tra settembre e dicembre 2025 ha coinvolto numerosi insegnanti, si entra ora nel vivo con il concorso dedicato al tema “Voci e suoni”. L’obiettivo è avvicinare studenti e studentesse alla poesia di Sereni, figura centrale della cultura del Novecento e profondamente legata alla sua città natale.
COME PARTECIPARE
Le scuole potranno scegliere tra tre diverse tipologie di elaborato. La prima prevede la progettazione di una serie di pannelli didattici interdisciplinari sulla biografia del poeta, sulle sue raccolte o su una poesia a scelta. La seconda consiste nella realizzazione di un percorso interdisciplinare sul tema “Voci e suoni”, che includa almeno un testo di Sereni. La terza propone la scrittura di una poesia ispirata al tema, eventualmente accompagnata da immagini o supporti audio-video. Per iscriversi è necessario compilare il modulo online disponibile CLICCANDO QUI.
Ogni classe potrà partecipare con un solo elaborato, da inviare entro il 4 maggio 2026 secondo le modalità che saranno comunicate agli iscritti e pubblicate sul sito dell’Istituto comprensivo “B. Luini”. La premiazione è prevista tra la fine di maggio e l’inizio di giugno 2026, in orario mattutino, per consentire la presenza di docenti e studenti.
LA RETE SUL TERRITORIO
L’iniziativa è promossa dal Comune di Luino, attraverso gli assessorati all’Istruzione e alla Cultura e l’Archivio Vittorio Sereni, in collaborazione con l’Istituto comprensivo statale “B. Luini”, il Liceo scientifico “V. Sereni” e l’Isis “Città di Luino – C. Volonté”.
I premi, in libri, saranno assegnati da una giuria qualificata per ciascuna tipologia di elaborato e suddivisi tra i diversi ordini di scuola. Sono previste anche menzioni speciali e un piccolo omaggio per tutti gli alunni partecipanti. Un modo concreto per continuare a far vivere nelle aule la voce poetica di Vittorio Sereni e rafforzare il legame tra scuola e territorio.
