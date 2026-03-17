Walter Bonatti “In capo al mondo”. Al Teatro Sociale di Montegrino rivive il mito dell’ultimo esploratore

Il 21 marzo alle ore 21.00 presso il Teatro Sociale di Montegrino Valtravaglia va in scena “In capo al mondo. In viaggio con Walter Bonatti” della compagnia Teatro Invito.

In scena l’attore Luca Radaelli e il musicista Maurizio Aliffi guidano il pubblico nella più coraggiosa delle spedizioni attraverso la realizzazione dei sogni di Walter Bonatti, uno dei più grandi alpinisti di sempre e l’ultimo grande esploratore.

Con questo spettacolo gli autori Federico Bario e Luca Radaelli hanno voluto ricordare Bonatti raccontandone la vita e soprattutto la filosofia di un personaggio unico e speciale, che ha cercato di superare i propri limiti come ogni uomo e non solo un campione dovrebbe fare.

Lo spettacolo inaugura la seconda parte della stagione “Latitudini” a cura di Teatro Periferico. La versione “estiva” che si terrà da marzo a luglio si configura come una stagione diffusa su un ampio territorio che da Cassano Valcuvia si irradierà fino alla Val Veddasca. Biglietti Intero €12, ridotto €8 (under 18, over 65 e allievi di Teatro Periferico), €5 (under 12). Info e prenotazioni Tel. 334.1185848 – 347.0154861 (anche WhatsApp) info@teatroperiferico.it www.teatroperiferico.it