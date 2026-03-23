“We Bulli”: a Besozzo l’ultimo atto della stagione teatrale dedicato ai rischi del web

La stagione teatrale di Besozzo giunge al termine con un appuntamento che scava nelle pieghe più oscure della modernità digitale. Sabato 28 marzo, alle ore 21:00, il palcoscenico del Teatro Duse ospiterà “We Bulli”, uno spettacolo che affronta senza filtri i temi del cyberbullismo e del sexting, offrendo uno specchio fedele delle dinamiche relazionali tra gli adolescenti di oggi.

La trama: una spirale digitale

Scritto e interpretato da Serena Facchini ed Ermanno Nardi, lo spettacolo racconta la storia di Anna, una quattordicenne la cui vita apparentemente perfetta viene stravolta da un unico gesto impulsivo: la registrazione di un video privato. In breve tempo, quel contenuto inizia a rimbalzare di schermo in schermo, trasformando la popolarità della ragazza in una gogna mediatica incontrollabile. La messa in scena utilizza il linguaggio video come parte integrante della scenografia, amplificando l’impatto emotivo di una violenza che non colpisce il corpo, ma segna l’anima.

Una riflessione per tutte le età

Nonostante il tema sia strettamente legato al mondo dei giovanissimi, «We Bulli» si rivolge a un pubblico trasversale. L’opera indaga come i social network abbiano cambiato il concetto di visibilità e come il confine tra vittima e carnefice sia diventato estremamente sottile. «L’ultimo appuntamento teatrale – spiega l’assessore alla Cultura di Besozzo, Silvia Sartorio – invita un pubblico di tutte le età alla riflessione e al confronto su uno dei temi più urgenti della contemporaneità».

Info e biglietti

Lo spettacolo gode del patrocinio di Amnesty International Italia e del supporto di Regione Lombardia. I biglietti sono disponibili al costo di 15 euro (ridotto a 10 euro per la fascia 13-25 anni e 6 euro per i minori di 12 anni) e sono acquistabili online sul sito di Circuito CLAPS o presso i punti vendita Vivaticket. La biglietteria del teatro in via Duse aprirà un’ora prima dell’inizio della rappresentazione; è inoltre possibile utilizzare Carta del Docente e Bonus Cultura per l’acquisto.