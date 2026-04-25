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25 Aprile a Varese, l’appello delle istituzioni: “La libertà va difesa ogni giorno”

Dal prefetto Pasquariello al sindaco Galimberti fino all’Anpi, interventi uniti nel richiamare il valore attuale della Liberazione tra memoria, democrazia e sfide globali

Il corteo per Varese e l\'incontro a Palazzo Estense

Una cerimonia partecipata, densa di richiami alla memoria ma soprattutto al presente. A Varese il 25 Aprile è stato celebrato con interventi che hanno intrecciato storia, attualità e responsabilità civica, nel segno della Liberazione e dei valori fondanti della Repubblica.

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Il prefetto di Varese Salvatore Pasquariello ha richiamato il significato profondo della ricorrenza: non solo memoria, ma scelta consapevole di libertà. «È il momento in cui l’Italia ha scelto di rialzarsi», ha sottolineato, ricordando come da quella decisione siano nate democrazia e Costituzione. La Resistenza, ha aggiunto, fu prima di tutto una scelta morale, compiuta da uomini e donne capaci di distinguere tra dignità e oppressione. Il prefetto ha poi richiamato figure simbolo del territorio come Calogero Marrone, esempio concreto di coraggio civile, e ha ribadito il ruolo attuale delle istituzioni: garantire sicurezza, intesa non solo come ordine pubblico ma come coesione sociale e fiducia. «Difendere la democrazia significa rafforzare ogni giorno il rispetto delle regole e delle persone», ha concluso, indicando nei giovani i custodi futuri di questa eredità.

Nel suo intervento il presidente di ANPI Varese Rocco Cordì ha posto l’accento sul legame tra Liberazione e nascita della Repubblica. L’81° anniversario cade infatti insieme agli 80 anni dal voto alle donne e dall’elezione dell’Assemblea Costituente. «La Costituzione resta attuale perché indica i valori e gli strumenti per affrontare le sfide di oggi», ha affermato, difendendola da chi la considera superata. Cordì ha ricordato come la Carta affermi uguaglianza, diritti inviolabili e ripudio della guerra, sottolineando però che queste conquiste non sono irreversibili. Il presidente Anpi ha poi allargato lo sguardo ai conflitti contemporanei, denunciando il ritorno di nazionalismi e violazioni del diritto internazionale. «Dalla memoria della Resistenza possiamo ritrovare l’energia per contrastare queste derive», ha detto, richiamando un impegno collettivo per pace, giustizia sociale e partecipazione democratica.

Il sindaco Davide Galimberti, che ha definito il 25 Aprile «una linea di confine» tra dittatura e democrazia. Non una semplice ricorrenza, ma un atto politico fondativo che continua a interrogare il presente. «Essere liberi significa scegliere ogni giorno da che parte stare», ha spiegato, ricordando come la Liberazione abbia segnato una rottura netta con il passato e posto le basi della Repubblica. Il sindaco ha evidenziato l’attualità di quei valori in un contesto globale segnato da guerre e tensioni, sottolineando i rischi anche per le democrazie occidentali. Centrale, nel suo discorso, il ruolo delle nuove generazioni, sempre più attive nel chiedere pace e diritti: «Il 25 aprile non è un rituale, ma una responsabilità», ha concluso.

Tre interventi diversi ma convergenti nel messaggio: la Liberazione non appartiene solo alla storia, ma resta un riferimento vivo per affrontare le sfide del presente e costruire il futuro.

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Pubblicato il 25 Aprile 2026
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