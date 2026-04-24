25 Aprile a Varese, l’Associazione Mazziniana: “Difendiamo la Costituzione antifascista”

In occasione della ricorrenza del 25 Aprile, l’Associazione Mazziniana di Varese ha diffuso un appello alla cittadinanza per onorare la Liberazione dal nazifascismo. L’invito è quello di testimoniare apertamente la volontà di proseguire sul percorso democratico, condannando con fermezza ogni tentativo di revisionismo storico e celebrando i valori che hanno portato alla nascita dell’Italia repubblicana.

I valori della Costituzione

Al centro della riflessione proposta dall’associazione c’è il legame indissolubile tra la Resistenza e le leggi fondamentali dello Stato. La nota sottolinea infatti come la Carta Costituzionale sia il frutto diretto della lotta di liberazione e possieda una natura profondamente antifascista, che richiede una difesa costante da parte di tutti i cittadini.

L’appello ai cittadini

Il presidente del sodalizio varesino, Leonardo Tomassoni, esorta a vivere questa ricorrenza non solo come un esercizio di memoria, ma come un impegno civile attivo. L’obiettivo è quello di mantenere alta l’attenzione sui principi democratici, senza cedere a tentennamenti di fronte alle sfide attuali.