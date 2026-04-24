25 Aprile a Varese, l’Associazione Mazziniana: “Difendiamo la Costituzione antifascista”
In occasione della ricorrenza della Liberazione l'Associazione Mazziniana di Varese invita tutti i cittadini a riflettere sull'importanza di testimoniare la volontà di proseguire sulla strada democratica
In occasione della ricorrenza del 25 Aprile, l’Associazione Mazziniana di Varese ha diffuso un appello alla cittadinanza per onorare la Liberazione dal nazifascismo. L’invito è quello di testimoniare apertamente la volontà di proseguire sul percorso democratico, condannando con fermezza ogni tentativo di revisionismo storico e celebrando i valori che hanno portato alla nascita dell’Italia repubblicana.
I valori della Costituzione
Al centro della riflessione proposta dall’associazione c’è il legame indissolubile tra la Resistenza e le leggi fondamentali dello Stato. La nota sottolinea infatti come la Carta Costituzionale sia il frutto diretto della lotta di liberazione e possieda una natura profondamente antifascista, che richiede una difesa costante da parte di tutti i cittadini.
L’appello ai cittadini
Il presidente del sodalizio varesino, Leonardo Tomassoni, esorta a vivere questa ricorrenza non solo come un esercizio di memoria, ma come un impegno civile attivo. L’obiettivo è quello di mantenere alta l’attenzione sui principi democratici, senza cedere a tentennamenti di fronte alle sfide attuali.
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