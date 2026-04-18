25 aprile a Vergiate: le celebrazioni per l’81esimo anniversario
Cerimonie e corteo tra le frazioni, con la messa conclusiva al Villaggio del Fanciullo
Vergiate celebra il 25 aprile con una mattinata di appuntamenti dedicati all’81° anniversario della Liberazione. Un momento istituzionale e insieme collettivo, che richiama la comunità a ricordare la fine della guerra e la riconquista della libertà e della democrazia.
Nel messaggio diffuso dall’amministrazione comunale, il sindaco Daniele Parrino sottolinea il valore della ricorrenza, occasione per onorare quanti hanno perso la vita per restituire dignità al Paese e per trasmettere alle nuove generazioni il significato di una data fondante della storia italiana. Il 25 aprile, si legge, è «la festa di tutti gli italiani», un momento di unità oltre le divisioni.
Il programma della giornata si svilupperà attraverso le diverse frazioni del territorio, con la tradizionale posa delle corone ai monumenti ai caduti e un momento conclusivo di raccoglimento.
PROGRAMMA
Ore 9.00 Ritrovo presso il Palazzo Comunale
Ore 9.15 Posa corona sul cippo ai caduti di Cuirone
Ore 9.25 Posa corona sul monumento ai caduti di Cimbro
Ore 9.40 Posa corona sul monumento ai caduti di Sesona
Ore 10.00 Posa corona sul monumento ai caduti di Corgeno
Ore 10.40 Posa corona sul monumento ai caduti di Vergiate
Ore 10.50 Ritrovo del corteo al Villaggio del Fanciullo per deposizione corona di alloro presso il Sacrario Internazionale
Ore 11.00 S. Messa presso il Villaggio del Fanciullo con discorso celebrativo
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