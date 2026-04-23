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Busto Arsizio/Altomilanese

25 aprile di sole nel Varesotto: un fine settimana mite e senza pioggia

Sole protagonista sul Varesotto per tutto il weekend: le previsioni parlano di temperature fino a 26 gradi e nessuna precipitazione nei tre giorni. Da lunedì poi tirate fuori l'ombrello

Aprile 2025

Il fine settimana si apre con il favore del tempo sul Varesotto. Secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino, venerdì, sabato e domenica saranno tre giornate senza pioggia, soleggiate e decisamente miti per il periodo.

Venerdì 24 aprile il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con qualche nuvola alta in transito nel corso della giornata ma senza conseguenze sul fronte delle precipitazioni. Le temperature segnano un ulteriore aumento rispetto ai giorni precedenti: minime tra 8 e 11 gradi, massime attese tra 22 e 25.

Sabato 25 aprile, giornata della Festa della Liberazione, il sole sarà il protagonista indiscusso, accompagnato da qualche velatura nel corso delle ore centrali. L’atmosfera sarà molto mite, con minime tra 9 e 12 gradi e massime che potranno toccare i 26 gradi nelle zone più riparate.

Domenica 26 aprile il cielo si manterrà soleggiato al mattino, con la formazione di cumuli nelle ore più calde. Le precipitazioni restano assenti, mentre le temperature registreranno una lieve flessione rispetto al picco di sabato.

Un quadro complessivamente favorevole per chi ha in programma uscite all’aperto, escursioni sui laghi o in montagna. L’unica avvertenza riguarda domenica pomeriggio, quando i cumuli in sviluppo potrebbero rendere il cielo meno limpido nelle ore centrali, pur senza particolari rischi di pioggia. Un po’ presto per fare anticipazioni sul lunedì ma la situazione potrebbe cambiare: previste piogge e temperature di nuovo in calo. Ma si vedrà.

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Pubblicato il 23 Aprile 2026
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