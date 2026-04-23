“25 Aprile: la memoria della Resistenza come fondamento vivo della nostra democrazia”

Riceviamo e pubblichiamo una riflessione del segretario del Pd di Saronno Giorgio Marturano sulla Festa della Liberazione:

In occasione dell’81° anniversario della Liberazione, il Partito Democratico di Saronno sottolinea con forza il valore attuale e imprescindibile del 25 aprile come radice della nostra democrazia, nata dalla Resistenza e fondata sui principi di libertà, giustizia sociale, pace e ripudio del fascismo.

In un momento storico in cui il dibattito pubblico nazionale torna a essere attraversato da tentativi di revisionismo e da polemiche che rischiano di confondere i piani della storia, riteniamo fondamentale ribadire che la Liberazione non è una ricorrenza divisiva, ma il fondamento della Repubblica italiana. La memoria della Resistenza non può essere ridimensionata né equiparata ad altre esperienze storiche che appartengono a un passato incompatibile con i valori costituzionali. La Resistenza col suo obiettivo fondamentale di liberazione dal nazifascismo, fu certamente un fenomeno unitario nonostante la sua intrinseca complessità e pluralità interna ( comunisti, azionisti, cattolici, socialisti, liberali, monarchici), uniti nell’antifascismo, nato dalla necessità di opporsi al fascismo e all’occupazione tedesca dopo l’8 settembre 1943.

Le recenti dichiarazioni istituzionali che evocano forme di “pacificazione” che finiscono per mettere sullo stesso piano partigiani e repubblichini non aiutano il Paese a costruire una memoria condivisa, ma rischiano di indebolire il significato profondo della nostra storia democratica. La Costituzione nasce dalla lotta di liberazione dal nazifascismo e da quella scelta discendono diritti, libertà e uguaglianza che ancora oggi ci definiscono come comunità nazionale.

Proprio per questo, il lavoro sulla memoria storica, soprattutto verso le nuove generazioni, è un dovere civile e politico.

A Saronno, il programma delle celebrazioni del 25 aprile rappresenta un esempio concreto di questo impegno. Le iniziative istituzionali e culturali promosse dall’Amministrazione pongono al centro due temi fondamentali: la trasmissione dei valori della Costituzione ai giovani e il ruolo delle donne nella nascita della nostra democrazia.

Tra gli appuntamenti principali: la mostra “Madri Costituenti”, realizzata in collaborazione con ANPI Saronno, che valorizza il contributo femminile alla costruzione della Repubblica; la cerimonia “Benvenuti 18”, un momento simbolico dedicato ai neo-maggiorenni, ai quali è stata consegnata una copia della Costituzione insieme a strumenti di orientamento per la vita adulta, a sottolineare il legame tra cittadinanza consapevole e diritti costituzionali.

Il Partito Democratico di Saronno ritiene che iniziative come queste siano fondamentali per rendere il 25 aprile non solo una giornata della memoria, ma un momento vivo di educazione civica e di partecipazione democratica.

Difendere la memoria della Resistenza significa difendere la qualità della nostra democrazia. E oggi più che mai è necessario continuare a trasmettere alle nuove generazioni il valore di quella scelta di libertà che ha reso possibile la Repubblica italiana

Giorgio Marturano – Pd Saronno