25 Aprile: la Valle Olona si unisce per l’81° Anniversario della Liberazione
Marnate, Gorla Minore e Gorla Maggiore celebrano insieme la Festa della Liberazione con un programma itinerante tra musica, riflessioni dei giovani e omaggi solenni
Il prossimo sabato 25 aprile 2026, il territorio della Valle Olona rinnoverà il suo impegno verso la memoria storica. I tre comuni di Marnate, Gorla Minore e Gorla Maggiore hanno infatti definito un programma unitario per celebrare l’81° Anniversario della Liberazione d’Italia, coinvolgendo le istituzioni, le bande musicali e le nuove generazioni.
Il programma della mattinata
Le celebrazioni prenderanno il via a Gorla Minore e si sposteranno progressivamente coinvolgendo i luoghi simbolo della Resistenza locale:
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Ore 9.45 – Piazza XXV Aprile (Gorla Minore): Il ritrovo ufficiale aprirà la giornata con il contributo del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Gorla Minore. Seguirà il corteo accompagnato dal Centro Musicale Cittadino. In caso di pioggia, la cerimonia si sposterà nella Sala Verde.
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Ore 10.30 – Cippo di via Garibaldi: Un momento centrale di riflessione con il discorso congiunto dei Sindaci di Gorla Minore, Gorla Maggiore e Marnate. Il corteo proseguirà poi la sua marcia verso il comune limitrofo.
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Ore 11.00 – Monumento ai Marinai (Gorla Maggiore): L’arrivo presso il cimitero di Gorla Maggiore segnerà l’omaggio solenne ai Caduti, officiato dal Parroco. La cerimonia sarà arricchita dalle esecuzioni delle Bande di Gorla Maggiore e Gorla Minore e dal contributo del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Gorla Maggiore.
Previsti anche gli interventi delle sezioni Anpi di Gorla Maggiore e Minore. La scorsa settimana la ricorrenza della Festa della Liberazione è stata spiegata anche ai ragazzi di quinta elementare.
A Gorla Minore l’abbraccio dei bambini di quinta elementare al partigiano 94enne
Il concerto pomeridiano
Le celebrazioni non si esauriranno con i momenti istituzionali del mattino. Nel pomeriggio, la cittadinanza è invitata a tornare in Piazza XXV Aprile a Gorla Minore (o in Auditorium in caso di maltempo) per un appuntamento culturale di rilievo:
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Ore 17.00: Concerto del Centro Musicale “C. Ronzoni”, un omaggio in musica per concludere degnamente una giornata dedicata alla libertà e alla coesione della comunità.
L’invito, firmato dai sindaci Fabiana Ermoni, Pietro Zappamiglio e Marco Scazzosi, è esteso a tutti i cittadini affinché la partecipazione sia numerosa e sentita, per onorare insieme le radici della nostra democrazia.
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