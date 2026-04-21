25 Aprile: la Valle Olona si unisce per l’81° Anniversario della Liberazione

Il prossimo sabato 25 aprile 2026, il territorio della Valle Olona rinnoverà il suo impegno verso la memoria storica. I tre comuni di Marnate, Gorla Minore e Gorla Maggiore hanno infatti definito un programma unitario per celebrare l’81° Anniversario della Liberazione d’Italia, coinvolgendo le istituzioni, le bande musicali e le nuove generazioni.

Il programma della mattinata

Le celebrazioni prenderanno il via a Gorla Minore e si sposteranno progressivamente coinvolgendo i luoghi simbolo della Resistenza locale:

Ore 9.45 – Piazza XXV Aprile (Gorla Minore): Il ritrovo ufficiale aprirà la giornata con il contributo del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Gorla Minore. Seguirà il corteo accompagnato dal Centro Musicale Cittadino . In caso di pioggia, la cerimonia si sposterà nella Sala Verde.

Ore 10.30 – Cippo di via Garibaldi: Un momento centrale di riflessione con il discorso congiunto dei Sindaci di Gorla Minore, Gorla Maggiore e Marnate. Il corteo proseguirà poi la sua marcia verso il comune limitrofo.

Ore 11.00 – Monumento ai Marinai (Gorla Maggiore): L’arrivo presso il cimitero di Gorla Maggiore segnerà l’omaggio solenne ai Caduti, officiato dal Parroco. La cerimonia sarà arricchita dalle esecuzioni delle Bande di Gorla Maggiore e Gorla Minore e dal contributo del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Gorla Maggiore.

Previsti anche gli interventi delle sezioni Anpi di Gorla Maggiore e Minore. La scorsa settimana la ricorrenza della Festa della Liberazione è stata spiegata anche ai ragazzi di quinta elementare.

Il concerto pomeridiano

Le celebrazioni non si esauriranno con i momenti istituzionali del mattino. Nel pomeriggio, la cittadinanza è invitata a tornare in Piazza XXV Aprile a Gorla Minore (o in Auditorium in caso di maltempo) per un appuntamento culturale di rilievo:

Ore 17.00: Concerto del Centro Musicale “C. Ronzoni”, un omaggio in musica per concludere degnamente una giornata dedicata alla libertà e alla coesione della comunità.

L’invito, firmato dai sindaci Fabiana Ermoni, Pietro Zappamiglio e Marco Scazzosi, è esteso a tutti i cittadini affinché la partecipazione sia numerosa e sentita, per onorare insieme le radici della nostra democrazia.