30 anni per Resistenza in Festa: a Gemonio due giorni per celebrare il 25 Aprile

Un traguardo importante per la storica manifestazione che da tre decenni celebra la Liberazione e che continua a portare avanti, con passione e determinazione, i valori fondamentali dell’antifascismo.

Resistenza in Festa compie 30 anni. Un traguardo importante per la storica manifestazione che da tre decenni celebra la Liberazione e che continua a portare avanti, con passione e determinazione, i valori fondamentali dell’antifascismo. Un impegno che si rinnova ogni anno, mantenendo viva la memoria storica e lottando per i diritti e la giustizia sociale di ieri e di oggi.

L’appuntamento è per l 24 e 25 aprile, al Parco Feste di Gemonio con un programma di due giorni sempre ricco, pensato per vivere momenti diversi, insieme. Il manifesto di quest’anno richiama temi di grande rilevanza come la lotta per la pace, quella del popolo palestinese e l’antifascismo militante, valori che continuano a essere il fulcro di questa grande festa di lotta e partecipazione.

Programma del 24 aprile:

* 17:00 – Laboratorio di skate con l’Associazione Rolling Mapple.

* Torneo di calcio popolare Davide Musci, a cura dell’Associazione CentoEventi.

* Performance di ALLEG, writer di fama nazionale, che dipingerà la parete della palestra comunale.

* 19:30 – Presentazione del collettivo “Da Varese a Gaza”, a sostegno della Global Sumud Flotilla con focus su boicottaggio e consumo consapevole.

* 20:00 – Fiati Sprecati, banda popolare da Firenze con trombe, sassofoni, clarinetti, fisarmoniche, flauti e percussioni.

* 21:30 – TALCO, gruppo patchanka/ska punk, noto per il brano “St.Pauli”, inno della squadra antifascista tedesca, nel bel mezzo del loro tour internazionale.

Programma del 25 aprile:

* 11:00 – Commemorazione della Liberazione in Piazza Vittoria, alla presenza del Sindaco e della Banda Musicale di Gemonio.

* 12:30 – “Pranzo Resistente”, momento conviviale e comunitario.

* 14:00 – Laboratorio grafico collettivo “Dipingiamo fuori dai bordi” a cura di inBlue Writing.

* Giochi logici e di abilità proposti da Ludomastro.

* Laboratorio di costruzione di flauti bansuri con Igor Orifici dell’Albero Baniano.

* 14:30 – Circo Contemporaneo con i NANIROSSI, compagnia di artisti di strada, vincitori del concorso nazionale In Transito (Genova 2015), che presentano lo spettacolo “Sogni in Scatola”.

* Ampio spazio allo sport popolare con il ring di pugilato della Palestra Popolare Volpe Rossa, il basket 3×3 e il torneo di calcio popolare per bambini.

* 17:00 – Spettacolo della Piccola Orchestra dei Popoli con strumenti realizzati con il legno recuperato dalle imbarcazioni dei migranti a Lampedusa, trasformando simbolicamente i relitti in arte e speranza.

* 20:00 – Musica Hip-hop con apertura di ICEKRIM, esordienti varesini, seguiti dai residenti Powa Flowa Family e Affari Grossi rap con band. A chiusura, ASSALTI FRONTALI, storici protagonisti dell’hip-hop italiano, che presentano il loro ultimo pezzo “Guerra di merda” e il libro del cantante MILITANT A, “Nessuno può fermare la rivoluzione”.

Un evento ecosostenibile e aperto a tutti:

Durante entrambe le giornate, il Parco Feste ospiterà stand gastronomici, artigianato e banchetti associativi. Saranno presenti Discobus con etilometro gratuito e preservativi, il punto Fucsia NO è NO del collettivo FEM VA. Il punto gastronomico offrirà Birra artigianale 50&50, vino biologico, amaro partigiano e in particolare Falafel fatti a mano sul momento. L’ingresso è a offerta libera e consapevole. In linea con lo spirito ecologico della manifestazione, si invita a portare piatto, bicchiere e forchetta per ridurre l’uso di materiali usa e getta.