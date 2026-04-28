A Boarezzo per scoprire il mondo dei rapaci con attività per tutta la famiglia

Una giornata per conoscere da vicino il mondo dei rapaci e vivere il bosco in modo diverso. Sabato 2 maggio, a Boarezzo (frazione montana di Valganna), va in scena I sussurri dei rapaci: un’iniziativa organizzata nell’ambito del progetto Terra incantata. Dalle 10.00 alle 21.30 il piccolo borgo ospita attività didattiche, iniziative per i più piccoli e un’uscita notturna per scoprire la vita degli animali al calar del sole.

Un viaggio nel mondo dei rapaci

Cuore della giornata è l’esposizione didattica dedicata ai rapaci, in programma dalle 10.00 alle 18.30. I partecipanti hanno l’occasione di osservare da vicino diverse specie, sia diurne sia notturne, e scoprire i loro segreti.

Nel pomeriggio spazio ai più piccoli con il laboratorio natura, previsto dalle 15.00 alle 16.30. Un momento per giocare, divertirsi e imparare.

Un appuntamento perfetto per le famiglie, che vogliono trascorrere una giornata all’aria aperta in compagnia e conoscere meglio la realtà di questi affascinanti animali che abitano i boschi del territorio. Tutti gli eventi sono gratuiti. A partire dalle 12:00 sarà attivo lo stand gastronomico.

L’emozione di esplorare il bosco di notte

A chiudere la giornata è l’uscita guidata notturna, dalle 20.30 alle 22.00. Un’escursione nel bosco che scoprire i rapaci notturni nel loro habitat naturale. Un’esperienza emozionante, alla scoperta dei suoni e dei rapaci che popolano il bosco dopo il tramonto.

Domenica con la Sagra della trippa

Le iniziative non finiscono qui. Domenica 3 maggio la festa continua con la seconda edizione della Sagra della trippa. Dalle 12:00 apre lo stand gastronomico dove gustare le specialità a base di trippa, oltre ai grandi classici delle sagre di paese: panini con salamella, porchetta, tomino e patatine fritte.