Valganna
A Boarezzo per scoprire il mondo dei rapaci con attività per tutta la famiglia
Appuntamento per sabato 2 maggio, per un’intera giornata dedicata ai rapaci, con tanto di uscita notturna per osservarli dal vivo nel loro ambiente naturale. Domenica 3, invece, al via la seconda edizione della Sagra della trippa
Una giornata per conoscere da vicino il mondo dei rapaci e vivere il bosco in modo diverso. Sabato 2 maggio, a Boarezzo (frazione montana di Valganna), va in scena I sussurri dei rapaci: un’iniziativa organizzata nell’ambito del progetto Terra incantata. Dalle 10.00 alle 21.30 il piccolo borgo ospita attività didattiche, iniziative per i più piccoli e un’uscita notturna per scoprire la vita degli animali al calar del sole.
Un viaggio nel mondo dei rapaci
Cuore della giornata è l’esposizione didattica dedicata ai rapaci, in programma dalle 10.00 alle 18.30. I partecipanti hanno l’occasione di osservare da vicino diverse specie, sia diurne sia notturne, e scoprire i loro segreti.
Nel pomeriggio spazio ai più piccoli con il laboratorio natura, previsto dalle 15.00 alle 16.30. Un momento per giocare, divertirsi e imparare.
Un appuntamento perfetto per le famiglie, che vogliono trascorrere una giornata all’aria aperta in compagnia e conoscere meglio la realtà di questi affascinanti animali che abitano i boschi del territorio. Tutti gli eventi sono gratuiti. A partire dalle 12:00 sarà attivo lo stand gastronomico.
L’emozione di esplorare il bosco di notte
A chiudere la giornata è l’uscita guidata notturna, dalle 20.30 alle 22.00. Un’escursione nel bosco che scoprire i rapaci notturni nel loro habitat naturale. Un’esperienza emozionante, alla scoperta dei suoni e dei rapaci che popolano il bosco dopo il tramonto.
Domenica con la Sagra della trippa
Le iniziative non finiscono qui. Domenica 3 maggio la festa continua con la seconda edizione della Sagra della trippa. Dalle 12:00 apre lo stand gastronomico dove gustare le specialità a base di trippa, oltre ai grandi classici delle sagre di paese: panini con salamella, porchetta, tomino e patatine fritte.