A Buguggiate un ciclo di incontri gratuiti per i pazienti oncologici: si parla di nutrizione, sport e benessere

Quattro appuntamenti gratuiti per accompagnare i pazienti oncologici con informazioni scientifiche su alimentazione, diagnostica e benessere psicofisico.

L’Alveare ODV di Buguggiate lancia il “Progetto Salute PZO”, un ciclo di serate divulgative che partiranno il 22 aprile 2026 e si concluderanno nel gennaio 2027.

Gli incontri, tutti a ingresso libero (è consigliata la prenotazione al 338 39 59 225), si terranno nella sede dell’associazione in via XXV Aprile 33 a Buguggiate, dalle 20.45 alle 21.45. Responsabile scientifica del corso è la dottoressa Giorgia Carabelli, biologa nutrizionista che sarà presente in tutti e quattro gli appuntamenti.

Il primo incontro, mercoledì 22 aprile, affronterà il tema “Nutrizione e Sport” con la dottoressa Carabelli e il dottor Luciano Lucchina, medico dello sport e l’Associazione Varese per l’oncologia. Al centro della serata, l’importanza dell’alimentazione e del movimento durante le terapie.

L’8 luglio si parlerà di “Nutrizione e Radiodiagnostica” con la dottoressa Carabelli e il professor Massimo Venturini e l’Associazione CAOS. L’incontro approfondirà il ruolo dell’alimentazione nella diagnosi precoce.

Il 7 ottobre l’attenzione si sposterà su “Psiconutrizione e Hirudoterapia”, con la partecipazione della dottoressa Manenti e della dottoressa Grimaldi e l’Associazione Anemos. La serata esplorerà il percorso psicologico in terapia e la cura innovativa con le sanguisughe.

Chiuderà il ciclo, il 20 gennaio 2027, l’incontro su “Nutrizione, Cardiologia e Endocrinologia” con i dottori Ivan Caico e Giandomenico Mascheroni, che illustreranno gli aspetti cardiologici ed endocrinologici legati alla terapia oncologica.

L’iniziativa si inserisce nell’impegno dell’Alveare a sostegno della ricerca medica. Dal 2023 l’associazione finanzia un premio destinato a giovani specializzandi in radiodiagnostica dell’Università dell’Insubria. Quest’anno il supporto si estende anche al Master ITIAAR: l’associazione intende sponsorizzare una borsa di studio per un neo-laureato brillante dell’Insubria.

“Le iscrizioni al Master stanno andando bene a livello nazionale, ma pochi arrivano da Varese. Molti sono interessati ma frenati dalla cifra richiesta per partecipare al master”, spiega la presidente Ilaria Mai. “Vogliamo fidelizzare un giovane tecnico per permettere all’ASST Sette Laghi di fare TC oncologiche, non sempre possibili per mancanza di tecnici di radiologia”.