A Busto Arsizio “Attraverso la città in ascolto”: un percorso per scoprire il territorio tra memoria e suoni

Prende il via a Busto Arsizio Attraverso la città in ascolto, un percorso culturale pensato per gli over 65 che invita a esplorare lo spazio urbano attraverso parole, suoni e momenti di confronto. Gli incontri si tengono il lunedì alle ore 15.30 allo spazio FiliUrbani – Molini Marzoli, con partecipazione libera e gratuita.

Un progetto tra cultura e partecipazione

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Auser Insieme Busto Arsizio, Propositi di Filosofia e SpazioArs, all’interno delle attività dello sportello Argento In Forma del progetto FiliUrbani. L’obiettivo è offrire occasioni di incontro e condivisione, stimolando una lettura attiva della città attraverso memoria, pensiero e immaginazione.

Un viaggio tra parole, suoni e musica

Il programma si articola in quattro appuntamenti, ciascuno dedicato a un diverso modo di “ascoltare” la città.

Si parte il 20 aprile con “Le parole raccontano”, incontro dedicato al dialetto bustocco con l’architetto Carlo Valentini, per riscoprire l’identità locale attraverso il linguaggio.

Il 18 maggio è in programma “Passeggiata sonora”, un’esperienza guidata dai musicisti Elisa Begni e Francesco Sergnese, pensata per osservare e ascoltare l’ambiente urbano con nuove prospettive.

Il 25 maggio spazio a “Musica per pensare la città”, dialogo e riflessione con il professor Pierpaolo Casarin, mentre il 15 giugno si chiude con “Tirar le fila”, momento conclusivo che ripercorre due anni di attività del progetto insieme a Fernanda Lombardi e Michela Volfi.

Informazioni utili

Gli incontri sono a ingresso libero e non richiedono prenotazione. Per ulteriori dettagli è possibile contattare gli organizzatori via email all’indirizzo auserbustoarsizio@gmail.com