A Busto Arsizio il “Canto di Maggio” risuona in Sala Verdi per l’81° anniversario della Liberazione

Venerdì 24 aprile alle 20.30 una serata di musica e memoria con il gruppo Barabàn. L’iniziativa celebra i valori della Resistenza e guarda al Primo Maggio

Una serata per ricordare attraverso la musica popolare. Venerdì 24 aprile alle 20:30, alla Sala Verdi di via Antonio Pozzi 7 a Busto Arsizio, va in scena Canto di Maggio, concerto organizzato dalla sezione locale dell’Anpi in occasione dell’81° anniversario della Liberazione.

Protagonista della serata sono il gruppo Barabàn e il suo repertorio che intreccia tradizione popolare, canti sociali e musica d’autore. Il concerto si inserisce nel calendario delle iniziative dedicate al 25 aprile, proponendo un momento di riflessione attraverso la musica.

L’evento vuole richiamare i valori della Resistenza e della Costituzione, con un’attenzione particolare all’articolo 1, che definisce l’Italia come una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Un messaggio che si collega idealmente anche al Primo Maggio, creando un ponte tra le celebrazioni della libertà e quelle dei diritti sociali.

L’iniziativa coinvolge numerose realtà associative del territorio, tra le quali Acli, Cgil, Auser e altre realtà impegnate nella vita sociale e culturale della città.