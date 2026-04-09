A Busto Arsizio il Liceo artistico Candiani espone al Museo del Tessile il progetto “Acqua”

Il talento dei giovani artisti incontra l’esperienza dei maestri del territorio in una cornice d’eccezione. Venerdì 10 aprile, alle ore 17.30, la sala gemella del Museo del Tessile di Busto Arsizio ospiterà l’inaugurazione della mostra «Acqua», un’esposizione che raccoglie le opere realizzate dagli studenti delle classi 4F1 e 4F2 del Liceo Artistico Candiani. L’iniziativa rappresenta il culmine del progetto di alternanza scuola-lavoro «Con-tatto», nato dalla sinergia tra l’istituto scolastico e l’Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese (ALAPV).

Un ponte tra generazioni di artisti

Il progetto, arrivato alla sua seconda edizione, ha permesso agli studenti dell’indirizzo figurativo di lavorare fianco a fianco con un professionista affermato. Per questa annualità, il mentore d’eccezione è stato Ignazio Campagna, pittore, scultore e storico docente del Liceo Artistico Frattini di Varese. Campagna ha messo a disposizione dei ragazzi la propria competenza, guidandoli attraverso le fasi delicate della creazione artistica.

Imparare il mestiere dell’arte

Oltre alla realizzazione tecnica dei lavori, il percorso ha offerto ai ragazzi uno sguardo completo sulle implicazioni della professione. Gli studenti si sono infatti cimentati non solo con l’ideazione e l’esecuzione delle opere, ma anche con la gestione della macchina organizzativa: dalla progettazione grafica della locandina e del catalogo fino all’allestimento dell’evento espositivo. All’interno della mostra, patrocinata dall’Amministrazione comunale, troveranno spazio anche alcune sculture e dipinti dello stesso Campagna.

Orari e informazioni per la visita

L’esposizione resterà aperta al pubblico fino al 16 aprile. Sarà possibile visitare la mostra tutti i giorni nella fascia pomeridiana, dalle 16.30 alle 19.00. Per la giornata di domenica è prevista inoltre un’apertura straordinaria mattutina, dalle 10.00 alle 12.30, oltre al consueto orario pomeridiano.