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Busto Arsizio/Altomilanese

A Busto Arsizio tentativi di truffa via WhatsApp a nome di Agesp: l’allarme della società

L’azienda che gestisce il servizio di igiene ambientale segnala contatti non autorizzati che simulano richieste di pagamento e ricorda che ogni comunicazione avviene solo tramite canali istituzionali verificabili

agesp apertura

Agesp segnala nuovi tentativi di truffa ai danni dei cittadini, messi in atto attraverso messaggi, in particolare su WhatsApp. A lanciare l’allarme è la stessa società, incaricata della riscossione della tariffa rifiuti, che invita alla massima attenzione e a non fidarsi di comunicazioni non ufficiali.

Secondo quanto comunicato, soggetti non autorizzati si presentano in modo indiretto come incaricati della società, invitando gli utenti a effettuare pagamenti o a fornire dati personali tramite link o contatti non ufficiali. Una modalità che può trarre in inganno, soprattutto quando i messaggi appaiono simili a comunicazioni autentiche.

Il chiarimento di Agesp

Agesp precisa in modo netto che «la società non richiede pagamenti tramite messaggi su applicazioni di messaggistica né tramite canali non istituzionali». Un chiarimento importante per distinguere le comunicazioni ufficiali dai tentativi di raggiro.

L’azienda ribadisce quindi che ogni richiesta economica o comunicazione relativa alla tariffa rifiuti avviene esclusivamente attraverso canali certificati e riconoscibili.

I consigli per evitare la truffa

Per proteggersi da questi tentativi, Agesp invita i cittadini a seguire alcune semplici indicazioni:

  • non fornire dati personali o bancari;
  • non cliccare sui link indicati nei messaggi;
  • non effettuare pagamenti richiesti via WhatsApp;
  • verificare sempre le comunicazioni attraverso i canali ufficiali.

Indicazioni che possono aiutare a evitare conseguenze economiche e problemi legati alla sottrazione di dati sensibili.

Come chiedere informazioni

In caso di dubbi o segnalazioni, è possibile contattare direttamente gli uffici attraverso i riferimenti ufficiali messi a disposizione dalla società:

  • Servizio clienti igiene ambientale: numero verde 800 439 040 (attivo da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 19.00 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30, esclusi i festivi)
  • Email: tarip@agesp.it

L’invito resta quello di mantenere alta l’attenzione e di verificare sempre la provenienza delle comunicazioni ricevute.

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Pubblicato il 09 Aprile 2026
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