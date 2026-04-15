A Busto Arsizio torna CineScience, cinema e neuroscienze. Si parte con Il mio amico in fondo al mare

Torna a Busto Arsizio CineScience, la rassegna che unisce cinema e divulgazione scientifica, giunta alla sua quinta edizione. Da aprile a giugno 2026 il Centro di Ricerca in Neuroscienze del Dipartimento di Biotecnologie e scienze della vita dell’Università dell’Insubria propone un ciclo di appuntamenti pensati per favorire il dialogo tra esperti e pubblico su temi legati alla mente e al comportamento.

L’iniziativa è aperta agli studenti universitari, agli studenti delle scuole superiori e alla cittadinanza, con l’obiettivo di rendere accessibili contenuti scientifici attraverso il linguaggio del cinema e momenti di confronto diretto.

La serata inaugurale è in programma giovedì 16 aprile alle ore 20 negli spazi di Villa Calcaterra in via Magenta 70, con ingresso libero. Ad aprire la rassegna sarà la proiezione del docufilm Il mio amico in fondo al mare, diretto da Pippa Ehrlich e James Reed, produzione sudafricana del 2020.

Il film racconta la relazione tra un regista e un polpo incontrato in una foresta di alghe, una storia che diventa spunto per riflettere sull’empatia, sulle connessioni tra specie diverse e sulla possibilità di costruire forme di comunicazione condivise. A guidare il dibattito sarà Adriano Martinoli, professore ordinario di Zoologia dell’Università dell’Insubria.

La rassegna è organizzata dal Centro di Ricerca in Neuroscienze diretto da Lia Forti, in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Busto Arsizio e con l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, con il patrocinio del Comune. Un’occasione per avvicinare ricerca e società, promuovendo una riflessione partecipata sui temi della scienza e della sostenibilità.