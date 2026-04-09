A Busto Arsizio tornano le “Lions auto d’epoca”: quaranta vetture storiche in strada
Un percorso di 45 chilometri tra Varese e Milano, quaranta equipaggi e prove di regolarità per una manifestazione che unisce passione motoristica e iniziative dedicate alla sicurezza stradale
Domenica 12 aprile torna a Busto Arsizio l’appuntamento con “Lions auto d’epoca”, la manifestazione motoristica organizzata dal Lions Club Busto Arsizio Host insieme al G.A.M.S. Club. Un evento che unisce la passione per le vetture storiche a momenti di sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza, in occasione del Lions Day.
Saranno circa quaranta le auto d’epoca protagoniste di un percorso di circa 45 chilometri tra le province di Varese e Milano. La partenza è prevista dal cortile del Comune, con un itinerario che si snoderà su strade secondarie e poco trafficate, mantenendo una velocità media di 30 chilometri orari. Durante il tragitto sono previste anche prove di regolarità cronometrate.
Il percorso e l’arrivo in centro
Il tracciato attraverserà diversi comuni, tra cui Magnago, Villa Cortese, Busto Garolfo, Inveruno, Buscate, Vanzaghello, Cascina Elisa, San Macario e Samarate. L’arrivo è fissato intorno alle 11 in piazza San Giovanni, dove le vetture saranno esposte al pubblico e si svolgeranno le premiazioni dei primi cinque equipaggi.
Lions Day e sensibilizzazione
L’iniziativa si inserisce nel contesto del Lions Day, la giornata nazionale dedicata alle attività di servizio dei Lions. In piazza, a partire dalle 9.30, saranno presenti i club bustocchi Host, Europa-Cisalpino e Lombardia.
Particolare attenzione sarà dedicata al progetto educativo “Sei a Zero!”, rivolto ai neopatentati. I cittadini potranno provare visori che simulano la guida in stato di alterazione da alcool o sostanze, per comprendere concretamente i rischi.
Le dichiarazioni
«L’Amministrazione è lieta di dare spazio a eventi che piacciono e creano curiosità: ringraziamo le associazioni che oltre a riempire le piazze con iniziative di ampio richiamo, ci aiutano a portare esempi e messaggi positivi, in questo caso rivolti ai più giovani: invito i cittadini a partecipare numerosi» – Matteo Sabba, assessore al marketing –
Alla presentazione erano presenti anche il sindaco Emanuele Antonelli, il patron della manifestazione Giorgio Paglini e il presidente del Lions Busto Host Luciano Salomoni.
Auto storiche da ammirare
Come spiegato dal presidente del Gams Arturo Ferraro, il pubblico potrà ammirare vetture che coprono un ampio arco temporale, dagli anni Trenta agli anni Novanta. Tra i modelli presenti ci saranno Balilla, Lancia Fulvia, Jaguar e MG, tutte pronte a catturare l’attenzione di appassionati e curiosi.
Il programma
- ore 8.30 ritrovo nel cortile interno del Comune di Busto Arsizio
- ore 9.30 partenza e prove di precisione tra Busto Arsizio e i comuni limitrofi
- ore 11 circa arrivo in piazza San Giovanni con esposizione delle auto
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