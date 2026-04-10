A Busto l’unica data in Lombardia per il nuovo spettacolo di Carlo Buccirosso

Al Teatro Sociale Delia Cajelli di Busto Arsizio arriva “Qualcosa è andato storto” Commedia amara e irresistibile sulla famiglia con protagonista il noto attore, regista dello spettacolo

Arriva lunedì 20 aprile alle 21 al Teatro Sociale Delia Cajelli di Busto Arsizio “Qualcosa è andato storto” di e con Carlo Buccirosso, unica data in Lombardia.

Con questo spettacolo l’attore napoletano, che firma il testo e la regia, torna sul palco per raccontare, alternando risate e riflessioni, la realtà amara dei legami familiari e, più in generale, dell’egoismo umano.

Corrado Postiglione è un avvocato di provincia, modesto e pieno di buone intenzioni, ma con una sfortuna proverbiale e una famiglia capace di trasformare ogni minima questione in un caso disperato. Tra zii rancorosi, cugini saccenti, sorelle litigiose e nipoti ribelli, Corrado si

ritrova, ancora una volta, al centro di un groviglio di liti domestiche e beghe legali da cui sembra impossibile uscire. Quando la malattia improvvisa della madre irrompe come un fulmine a ciel sereno, tutto precipita: la casa d’infanzia diventa campo di battaglia, e l’eredità il pretesto per uno scontro epico fatto di recriminazioni, memorie storte e segreti mai confessati. Tra sotterfugi, equivoci e goffi tentativi di conciliazione, Corrado si trova a difendere l’indifendibile: la propria dignità. Ma si sa, quando si mette mano agli affetti qualcosa può andare storto….

Al fianco di Carlo Buccirosso ci sono Elvira Zingone, Peppe Miale, Fiorella Zullo, Stefania

Aluzzi, Matteo Tugnoli, Fabrizio Miano e Tilde De Spirito.

Per informazioni e prenotazioni: biglietti@teatrosociale.it