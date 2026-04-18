A Caravate il 3° Memorial Maria Stella, corsa e camminata nel segno del ricordo

Domenica 19 aprile Caravate torna a correre nel ricordo di Maria Stella con il 3° Memorial organizzato da Atletica 3V, appuntamento che unisce sport e memoria trasformando ogni passo in un gesto di vicinanza e partecipazione. L’iniziativa prevede una gara di corsa in montagna di 10 chilometri e una camminata non competitiva di 5 chilometri, aperta a tutti.

Il ritrovo è fissato alle 8.30 sulla pista ciclabile Don Sessa, in via Leopardi a Caravate, mentre la partenza è prevista alle 9.30. Il memorial, ormai diventato un appuntamento sentito, viene portato avanti con impegno e costanza grazie all’attività dell’associazione e al lavoro di Vittorio Ciresa, con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo di Stella e di trasformare il dolore in un momento condiviso dalla comunità.

Al centro della giornata non c’è solo l’aspetto sportivo, ma soprattutto il significato umano e civile dell’iniziativa. Maria Stella viene ricordata come una donna coraggiosa, che con discrezione ha affrontato in prima persona la violenza sulle donne, scegliendo anche di denunciare. Un gesto che, nelle parole della famiglia, non ha avuto solo un valore personale, ma è diventato un messaggio rivolto a tutte le donne: non restare sole e non restare in silenzio.

Il memorial vuole così essere non soltanto una corsa, ma anche un’occasione per ricordare, sensibilizzare e costruire consapevolezza attorno a un tema ancora drammaticamente attuale. Lo sport diventa in questo senso un linguaggio capace di unire le persone e di dare forza a un messaggio sociale importante, mantenendo viva una testimonianza che continua a lasciare un segno profondo.

La famiglia ha voluto ringraziare l’associazione, il Comune e tutte le persone che continuano a partecipare con affetto e vicinanza a questo momento. Un pensiero speciale, spiegano ancora i promotori, è rivolto a Stella, alla sua delicatezza e alla sua forza silenziosa, che ancora oggi resta esempio e guida.