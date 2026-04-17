A Caronno Varesino “Un trapezio per Lisistrata” in scena all’oratorio

Serata di teatro e comunità a Caronno Varesino. Sabato 18 aprile alle ore 21.00, presso il Teatro dell’Oratorio San Giovanni Bosco di via Garibaldi 11, andrà in scena lo spettacolo “Un trapezio per Lisistrata”, proposto dalla Nuova Compagnia “Anni verdi”.

L’iniziativa è organizzata dal gruppo volontari “Teofilo Bardelli”, che invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo appuntamento pensato per unire intrattenimento e riflessione. La rappresentazione, una commedia di Garinei e Giovannini, promette di coinvolgere il pubblico con un linguaggio teatrale vivace e originale.

Sul palco si alterneranno Anna Chierichetti e Beatrice Fiocco nel coro, Anna Galletta nel ruolo di Lisistrata, Franco Zanuso (Euro), Roberto Gessaroli (Dimitrione), Antonello Comparato (Samio), Cristina Casolo (Tatianide), Patrizia Fontana (Bettide) e Flavio Leorato nei panni di messaggero e soldato.

La regia è affidata a Patrizia Comolli, mentre luci e audio sono curati da Mauro Clivio ed Emanuele “Fast” Crosta. Le scenografie portano la firma di Antonio Pappagallo, con costumi realizzati da Anna Chierichetti.

L’ingresso è libero, un’occasione aperta a tutti per trascorrere una serata all’insegna del teatro e della condivisione.